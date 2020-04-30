Эстонская жена Валерия Карпина пожаловалась на «домохозяйскую старость»

«Купила фартук...первый раз в жизни. Носки вяжу каждый вечер всей семье. Варю компоты, пеку шарлотки... может уже надо ждать внуков, а не сына? Какая-то старость «домохозяйская» подкралась незаметно. ­Надеюсь, до консервированных помидоров хотя бы не дойдет. Или как начну капусту квасить», - пишет Дарья Карпина в Instagram.