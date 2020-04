Супермода по-эстонски: кто и чем будет удивлять нас в этот раз на Tallinn Fashion Week?

Kristinka moelaksu all 🎆 On, mida oodata - virtuaalne @tallinnfashionweek toimub juba 5.-6.mail. @elu24.ee Seda PEAB NÄGEMA! #fashion #estonianfashion #no1 #first #virtual #fashionweek #attention #comingsoon #kristinka #legs #tights #blue #lilac #estoniandesign 📸 @ameisiel #ootd @maridesignee #denim #dress #talllinn #style #tfwfrontrow

A post shared by Kristina Herodes (@kristinaherodes) on Apr 23, 2020 at 7:37am PDT