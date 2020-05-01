Большая галерея: как в Эстонии готовятся к главному модному событию года - TALLINN FASHION WEEK

Тот, кто хоть раз попадал на такие масштабные модные события, точно знает, что это всегда очень грандиозно. Какое-то огромное модное гнездышко! Сотни или даже несколько сотен зрителей в зале, на сцене и за кулисами. Как такое массовое мероприятие может пройти сегодня, когда в стране действуют строгие ограничения из-за чрезвычайного положения? Реально ли это? Смотрите галерею и попадайте вместе с нами за кулисы Tallinn Fashion Week, мероприятие, которое в этом году пройдет виртуально.
Гламур в резиновых перчатках
В этот раз нет толпы фотографов у сцены, каждый стоит на приличном расстоянии друг от друга, также нет армии парикмахеров и визажистов и на сцене появляется лишь одна модель, а не несколько. Команда этого модного мероприятия работает в резиновых перчатках и в масках. Люди держат дистанцию между друг другом минимум 2 метра. Обычно на сцене одновременно может быть 10 или более красавиц-моделей, но, как мы уже написали выше, в этом году по подиуму ходит одновременно лишь одна модель. В студии трудится лишь один модельер!
Смотрите галерею!