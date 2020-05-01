«У меня живот огромный»: Оксана Самойлова пожаловалась на лишние килограммы

Хотите я вас сейчас немного шокирую? Как думаете, насколько я поправилась за время карантина? В общем, на пять килограммов я поправилась. Даже боком вставать не буду, потому что у меня живот огромный. Карантин меня доконал!

Неделю назад Оксана Самойлова уже жаловалась фанатам на трудности соблюдения режима самоизоляции. Сейчас звезда живет в роскошном особняке с детьми, однако ей надоело проводить там время. Жена Джигана устала отдыхать и чувствует, что ее силы на исходе. По ее словам, в доме уже «все сделано-переделано и доделано», а сама она «на грани».