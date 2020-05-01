РЕЦЕПТ ДНЯ ⟩ Курица с грибным соусом и картофельным пюре
Курица и грибы – сочетание, давно ставшее классическим. Тушеная птица с шампиньонами, вином и сливками – отличный вариант для семейного обеда или ужина. Блюдо подается к столу вместе с картофельным пюре и зеленью.
Калорийность:
129 ккал на 100 г
Ингредиенты:
Для курицы:
- 1 тушка курицы среднего размера, порезанная на 8 частей
- 1 ч.л. муки
- 75 г сливочного масла
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 5 ст. ложек мадеры
- 500 мл куриного бульона
- 200 мл сливок
- 4 веточки тимьяна
- 350 г шампиньонов
- 2 веточки петрушки
- Соль и перец
- Свежая зелень – для подачи
Для гарнира:
- 1 кг картофеля
- 150 г сливочного масла
- 150 мл сливок
Способ приготовления:
- Приправьте кусочки курицы солью и перцем, обваляйте в муке.
- Растопите две трети сливочного масла на сковороде на среднем огне. Добавьте курицу и обжарьте до румяной корочки с каждой стороны.
- Переложите мясо в небольшую кастрюлю. Поставьте на средний огонь. Добавьте порезанный чеснок и лук, вино, сливки и тимьян. Хорошо размешайте и доведите смесь до кипения. Когда смесь закипит, тушите на среднем огне еще 12-15 минут.
- Добавьте порезанные грибы и продолжайте тушить еще 12-15 минут, пока соус немного не загустеет.
- Приправьте блюдо солью и перцем, тогда добавьте остальное масло и нарезанную петрушку.
- Отварите картофель в подсоленной воде, добавьте сливочное масло и сливки и разомните в пюре.