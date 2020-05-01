Пт, 1.05.2020

РЕЦЕПТ ДНЯ ⟩ Курица с грибным соусом и картофельным пюре
Пальчики оближешь!

ФОТО: Shutterstock

Курица и грибы – сочетание, давно ставшее классическим. Тушеная птица с шампиньонами, вином и сливками – отличный вариант для семейного обеда или ужина. Блюдо подается к столу вместе с картофельным пюре и зеленью.

Калорийность:

129 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Для курицы:

  • 1 тушка курицы среднего размера, порезанная на 8 частей
  • 1 ч.л. муки
  • 75 г сливочного масла
  • 1 луковица
  • 1 зубчик чеснока
  • 5 ст. ложек мадеры
  • 500 мл куриного бульона
  • 200 мл сливок
  • 4 веточки тимьяна
  • 350 г шампиньонов
  • 2 веточки петрушки
  • Соль и перец
  • Свежая зелень – для подачи

Для гарнира:

  • 1 кг картофеля
  • 150 г сливочного масла
  • 150 мл сливок

Способ приготовления:

  1. Приправьте кусочки курицы солью и перцем, обваляйте в муке.
  2. Растопите две трети сливочного масла на сковороде на среднем огне. Добавьте курицу и обжарьте до румяной корочки с каждой стороны.
  3. Переложите мясо в небольшую кастрюлю. Поставьте на средний огонь. Добавьте порезанный чеснок и лук, вино, сливки и тимьян. Хорошо размешайте и доведите смесь до кипения. Когда смесь закипит, тушите на среднем огне еще 12-15 минут.
  4. Добавьте порезанные грибы и продолжайте тушить еще 12-15 минут, пока соус немного не загустеет.
  5. Приправьте блюдо солью и перцем, тогда добавьте остальное масло и нарезанную петрушку.
  6. Отварите картофель в подсоленной воде, добавьте сливочное масло и сливки и разомните в пюре.
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