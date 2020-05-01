Джиджи Хадид впервые рассказала о своей беременности

Спасибо за поздравления! Конечно, мы бы хотели сами решить, когда рассказывать всем о беременности, но все равно очень рады и благодарны всем за поздравления и поддержку. Для нас это событие ни в коем случае не стало какой-то плохой новостью — мы очень счастливы.