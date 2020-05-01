Джиджи Хадид впервые рассказала о своей беременности

После волны слухов о беременности 25-летней Джиджи Хадид появились и первые официальные подтверждения этой информации. Сначала мать модели Иоланда Хадид сообщила о переменах в жизни дочери, а теперь и сама Джиджи рассказала, как они с бойфрендом Зейном Маликом готовятся к рождению ребенка, пишет Сплетник.
Модель стала приглашенной гостьей переехавшего в онлайн шоу Джимми Фэллона (The Tonight Show), где и поделилась радостными новостями с публикой. Так, когда ведущий поздравил Джиджи с беременностью и спросил, как обстоят дела, она не стала уходить от ответа:
Спасибо за поздравления! Конечно, мы бы хотели сами решить, когда рассказывать всем о беременности, но все равно очень рады и благодарны всем за поздравления и поддержку. Для нас это событие ни в коем случае не стало какой-то плохой новостью — мы очень счастливы.
Фэллон посоветовал будущей маме беречь себя и сосредоточиться на на беременности, не отвлекаясь на тревожные новости вокруг:
Я стараюсь. Хорошо, что в такие времена, как сейчас, у меня есть безопасное место и я могу быть дома вместе с семьей,
— отметила модель.