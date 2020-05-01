Женский гороскоп на неделю с 4 по 10 мая: кого ждет успех, а на кого свалятся неожиданные доходы

Женщина-Лев

Женщины-Львы на этой неделе с удивлением обнаружат, как непросто ответить себе на базовые вопросы и понять, что хочется получить от жизни. Мыслей по этому поводу будет много, но они вряд ли сложатся в полную картину. Но это не повод сидеть в стороне — на этой неделе работу логики отлично компенсирует интуиция. В остальном неделя удачна, чтобы задумывать и начинать новые дела и планы. Планеты подарят хорошие шансы в решении острых, кризисных задач. Главное — не терять драгоценное время на разбор мелких деталей. Тот, кто действует решительно и быстро, заметно обгонит других.

Женщина-Дева

Несмотря на карантин, хорошим решением будет заблаговременно упаковать чемоданы: ветер удачи меняет направление, и важно его уловить в свои паруса. Ключевые качества для Дев, которые стремятся к успеху — более ясное мировосприятие, рассудительный настрой, внутреннее спокойствие. Очень сильны энергии Меркурия: прекрасно идет усвоение знаний и работа с новой информацией. Во многих областях в мае откроются новые двери, поступят интересные предложения, даже на работе возможно повышение оклада. Чтобы не прогадать, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют воспользоваться тремя эффективными способами повысить свой доход.

Женщина-Весы

На этой неделе женщинам-Весам будет полезно разобрать архивные фотографии, предаться воспоминаниям, поиграть в ностальгию по «добрым старым временам». Но астрологи советуют не увлекаться: воспоминания обязательно подарят заряд душевного тепла, но они не должны стать почвой для сожалений. Настоящая жизнь происходит здесь и сейчас, и ее мотор — стремление к новому через преодоление прошлого. Неделя подходит для размеренной, отлаженной работы, которая обязательно принесет плоды в виде материальных вознаграждений.

Женщина-Скорпион

Интересная неделя, которая потребует от женщин-Скорпионов больше сил, чем у них есть. Желательно расходовать внутреннюю энергию экономно, не взваливая на себя лишнюю ответственность. Астрологи советуют отказаться от энергозатратных дел, от общения с людьми, которые выматывают, и даже от любимого сериала — сейчас Скорпионам нужнее заниматься важными для будущего вещами. Им будут полезны духовные практики, особенно направленные на достижение гармонии, а также романтические отношения: на фоне упадка сил они будут чувствительнее и нежнее к партнеру, чем обычно.

Женщина-Стрелец

Отличная новость: в начале мая многим Стрельцам придут неожиданные доходы из необычного источника. Новость хуже: радоваться подаркам звезд будет некогда, потому что появится много неотложных дел: эти семь дней грозят деловыми разбирательствами, необходимостью срочно выполнять обязанности и повышать свою профессиональную квалификацию. Впрочем, чувство удовлетворения, которое испытают женщины-Стрельцы, наблюдая, как их действия приводят к распутыванию клубка проблем, окажется лучшей наградой. Кроме того, дела, завершенные на этой неделе, имеют хороший шанс принести немалую финансовую выгоду.

Женщина-Козерог

Женщинам-Козерогам планеты приготовили подарок в виде скорых и счастливых перемен. На этой неделе судьба будет подвластна влиянию активного Марса, а значит, количества внутренней силы будет достаточно для осуществления задуманных планов любой сложности. Главное — правильно расставить приоритеты и не игнорировать подсказки Вселенной. Порой скептицизм и страх перемен становятся причинами, из-за которых даже самые перспективные возможности проходят мимо. Сейчас есть все шансы избежать этого и вытянуть свой счастливый билет.

Женщина-Водолей

Неделя будет крайне насыщенной в энергетическом плане. Для представительниц Водолея наступит время изобилия, но также момент завершения срочных дел, анализа прошлых ошибок, формирования справедливых выводов. Какие бы события ни преследовали в течение недели, важно реагировать на них без стресса. Даже если что-то привычное будет утрачено, это нужно воспринимать спокойно: на освободившиеся место придет то, что окажется полезным и удачным. Останется только оценить обстановку, и если она подойдет для эффектного заявления о себе, можно переходить к активным действиям.

Женщина-Рыбы