Астролог Глоба: три знака Зодиака выйдут из «черной полосы» с 3 по 17 мая

Звезды говорят, что долгий период трудностей удастся завершить трем знакам Зодиака. Так считает российский астролог Тамара Глоба, пишет TopNews.

Она считает, что находящиеся под защитой трех созвездий совсем скоро получат не просто новые возможности решить все проблемы, а окажутся под шквалом положительных событий. Свою порцию удачи будет приносит каждый день. Однако необходимы усилия, чтобы расположение звездных светил не пропало втуне.

Первыми счастливчиками окажутся Тельцы, которым предстоит пересмотреть свои ценности. Это позволит представителям знака понять, откуда брались их проблема. Глоба считает, что такой шанс даст им сама судьба. Тельцы быстро смогут преодолеть полосу жизненных препятствий и почувствуют все прелести счастливой жизни. Астролог советует: живите настоящем и не зацикливайтесь на неудачах в прошлом. Так Тельцы смогут завоевать бонус от звезд и расширить сферу деятельности. Достоинства Тельцов заметят окружающие и помогут их продвинуть.

Суть своих проблем оценят и Водолеи, которые решат, что пора избавиться от излишней гордости, лишь мешающей им в жизни. Первые же попытки на этом пути приведут к жизненному подъему. Астролог уверена: как только вы научитесь слушать и рассчитывать не только на себя, проблем станет значительно меньше, ведь они ценят вас и желают добра. На таком позитивном фоне наладятся и отношения с близкими, которые протянут вам руку и вытянут из мрачного периода и застоя в судьбе. Вместе вы сможете решить не только проблемы, но и найдете много поводов для других радостей. Главное, вы оцените, насколько важно не быть одному перед лицом судьбы.