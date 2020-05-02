Ларису Гузееву пристыдили за грязные окна в квартире, и она ответила

60-летняя Лариса Гузеева продолжает работать на карантине. На хозяйство времени уже не остается.
Неизменную ведущую шоу «Давай поженимся» Ларису Гузееву подписчики рассматривают чуть ли не под микроскопом. Неудивительно, что они замечают все малейшие промахи артистки.
На днях телеведущая выложила снимок домашнего растения и подписала:
«Потребность в красоте. Я за ней охочусь — за красотой! В масштабах страны — ничего себе, а в режиме изоляции — шедевр. Всем легкости бытия и радости».
Подписчики же заметили не только красоту цветка, а еще и грязные окна в квартире актрисы. «Окно... Такое грязное...», «Окно помой», «Мне тоже надо окна помыть!» — писали фолловеры.
Гузеева долго терпела, однако одному комментатору все же ответила резко и безапелляционно: «Рот помой». Комментарии Ларисы как отдельный вид искусства, пишет Woman.