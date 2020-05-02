Страница Алины Кабаевой в Instagram продается

Стало известно, что единственный аккаунт в Instagram, который активно следил за жизнью 36-летней Алины Кабаевой — продается. По каким причинам создатели страницы намерены прекратить ее существование — неизвестно.

«Дорогие подписчики! К сожалению, группа продается или отдается в хорошие руки!» — написано в личном блоге.

К слову, на фан-аккаунт подписаны не только поклонники Алины, но и ее коллеги. Многие с сожалением отреагировали на новость, что им больше не удастся наблюдать за достижениями гимнастки.

Алины Кабаевой нет в социальных сетях. Звезда считает — лучше провести время с пользой, чем в Интернете.