Пищевая сода: польза и как принимать, чтобы действовала

Специфика современного образа жизни приводит к тому, что у многих людей нарушается кислотно-щелочной баланс организма. Всему виной обычно внешние факторы, на которые мы не можем повлиять, но мы можем несколько улучшить ситуацию. Кто не готов к радикальным переменам, может воспользоваться обычной пищевой содой. Рассказывает RusTVNet со ссылкой на Harper's Bazaar.
Польза
Приём раствора пищевой соды — это, возможно, самый недорогой метод, который поможет наладить работу многих функций организма. Помимо того что сода снижает уровень кислотности в организме и восстанавливает РH-баланс, она очищает организм, увеличивая скорость выведение токсинов и препятствуя задержке вредных веществ в почках и печени.
Если принимать раствор регулярно, то сода может благоприятно повлиять на нервную систему, ваша память и концентрация станут лучше, а головных болей будет меньше.
А ещё пищевая сода — неплохой антисептик и противовоспалительное средство.
Как принимать?
Чтобы сода дала максимум пользы организму, её нужно правильно принимать.
Важно! Слишком много вещества может навредить организму, а недостаток (или нерегулярный приём) — пользу не принесёт.
Запоминаем, как пользоваться:
- на стакан воды (200 мл) — ¼ чайной ложки. Постепенно с ходом времени количество можно увеличить до ½ чайной ложки.
- принимать раствор соды стоит как минимум за 30 минут до еды либо уже спустя час-полтора после.
- раствор лучше принимать 2−3 раза в день — не чаще.