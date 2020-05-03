Бритни Спирс обнародовала свою зарядку на карантине

38-летняя певица старается держать себя в форме и призывает своих поклонников активно двигаться, пишет Topnews.
На своей странице в Instagram Бритни Спирс показала упражнения, которые позволяют ей держать свое тело в тонусе.
Ранее Бритни призналась, что за время карантина сильно похудела. Она объяснила это тоской по возлюбленному, с которым им пришлось разделиться в режиме самоизоляции.
«Я нахожусь в самоизоляции с тех пор, как несколько недель назад я вернулась из Луизианы. Я не видела бойфренда целую вечность. Теперь ни одни из моих брюк или шорт мне не подходят», - отметила певица.
Известно, что бойфренд Бритни Спирс Сэм Асгари моложе ее на 12 лет. До карантина они успели обнародовать «жаркую» фотосессию в белье.