Бритни Спирс обнародовала свою зарядку на карантине

На своей странице в Instagram Бритни Спирс показала упражнения, которые позволяют ей держать свое тело в тонусе.

Ранее Бритни призналась, что за время карантина сильно похудела. Она объяснила это тоской по возлюбленному, с которым им пришлось разделиться в режиме самоизоляции.

«Я нахожусь в самоизоляции с тех пор, как несколько недель назад я вернулась из Луизианы. Я не видела бойфренда целую вечность. Теперь ни одни из моих брюк или шорт мне не подходят», - отметила певица.