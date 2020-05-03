Как одеваться прохладным летом, чтобы не выглядеть глупо

Пиджак

Универсальная вещь для будней. В нем хорошо и на работу утром идти, и после нее бежать на ужин с подругами. Комбинировать жакет с другими предметами гардероба тоже просто. Джинсы – легко, велосипедки – почему нет? А еще юбки, платья и даже шорты – все сгодится в этом сезоне. Если сильно задуло - надень под жакет водолазку.

Джинсовка

Еще одна проверенная вещь. Если за окном чуть ветрено, надеваем укороченную, а если заметно похолодало – длинную oversize. Кстати, пока на календаре все еще лето, советуем присмотреться к более ярким вариантам.

Нит

Об объемных свитерах пока забудем, их время еще придет, а вот уплотненные ниты (шерстяной свитер) вполне сгодятся для прохладных летних вечеров. Такой можно носить как самостоятельно, так и надевать под джинсовку или легкий плащ.

Тренч

Чуть плотнее плаща, но не такой теплый как пальто, что это? Правильно, тренч! Если ситуация на улице совсем испортилась, а прогуляться все-таки хочется – вот твой вариант. Почувствовать себя настоящей жительницей Лондона в нем проще простого, главное – не забыть зонтик.

Трикотажное платье

А куда летом без платья? Играем по правилам сезона, просто добавляем теплые плотные колготки, а в случае ну о-о-очень плохой погоды накидываем джинсовку сверху. Будет точно тепло!

Платье-рубашка из денима

Еще один вид платьев, которые легко впишутся в гардероб «не особо летней погоды».Только помни, что август – последний месяц сезона и от распродаж шифона и совсем легких платьев лучше отказаться.

Кожаная куртка