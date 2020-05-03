Как одеваться прохладным летом, чтобы не выглядеть глупо

В Эстонии в обиход прочно вошло понятие «летний пуховик». Мы привыкли к холодному лету, когда легкие джинсовые курточки, продуваемые плащики или 15 свитерков разом не помогают. Период зимнего пуховика закончен, да и выглядеть как капуста совсем не хочется, однако утепляться всё равно приходится. Cosmo рассказывает, что носить в прохладные дни.
Пиджак
Универсальная вещь для будней. В нем хорошо и на работу утром идти, и после нее бежать на ужин с подругами. Комбинировать жакет с другими предметами гардероба тоже просто. Джинсы – легко, велосипедки – почему нет? А еще юбки, платья и даже шорты – все сгодится в этом сезоне. Если сильно задуло - надень под жакет водолазку.
Джинсовка
Еще одна проверенная вещь. Если за окном чуть ветрено, надеваем укороченную, а если заметно похолодало – длинную oversize. Кстати, пока на календаре все еще лето, советуем присмотреться к более ярким вариантам.
Нит
Об объемных свитерах пока забудем, их время еще придет, а вот уплотненные ниты (шерстяной свитер) вполне сгодятся для прохладных летних вечеров. Такой можно носить как самостоятельно, так и надевать под джинсовку или легкий плащ.
Тренч
Чуть плотнее плаща, но не такой теплый как пальто, что это? Правильно, тренч! Если ситуация на улице совсем испортилась, а прогуляться все-таки хочется – вот твой вариант. Почувствовать себя настоящей жительницей Лондона в нем проще простого, главное – не забыть зонтик.
Трикотажное платье
А куда летом без платья? Играем по правилам сезона, просто добавляем теплые плотные колготки, а в случае ну о-о-очень плохой погоды накидываем джинсовку сверху. Будет точно тепло!
Платье-рубашка из денима
Еще один вид платьев, которые легко впишутся в гардероб «не особо летней погоды».Только помни, что август – последний месяц сезона и от распродаж шифона и совсем легких платьев лучше отказаться.
Кожаная куртка
Для тех, кто любит хулиганить и бунтовать, выбор очевиден - косуха. Старая добрая классика, которая актуальна всегда. Выбирая кожаную куртку, ты должна быть осторожна: путь от прилежной студентки до Кортни Лав составляет примерно 30 секунд.