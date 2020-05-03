Гороскоп удачи на 2020 год: кому повезет после окончания карантина

Каждый год Юпитер проходит один астрологический знак, а за 12 лет делает полный круг по зодиаку. С этим и связаны деления годов по восточному календарю. То есть обозначение каждого животного — Крыса, Бык, Тигр и др. — соответствует прохождению Юпитера по определенному астрологическому знаку.
Козерог
В 2020 году
У тебя улучшатся дела на работе, особенно в сферах, которые связаны с самореализацией. Если ты не стремишься к карьерным высотам, ожидай подъема в делах мужа или отца. Свободных женщин порадует повышение мужского внимания, при этом противоположный пол будет настроен на серьезные отношения.
Телец
В твоей семье начнется позитивная динамика. Обстановка дома станет морально более комфортной. У тебя улучшатся отношения с детьми и женщинами в семье. А еще порадует самочувствие.
Хорошее время, чтобы приобрести что-то материальное, сделать квартиру уютнее, комфортнее. К примеру, можно поменять посуду, текстиль, надоевшую мебель.
Рыбы
Тебе станет легче оперировать данными: за более короткий срок, чем обычно, ты сможешь освоить значительный объем информации, внедрить новые знания в жизнь. Короткие поездки станут особенно удачными. Переговоры приведут к продуктивным результатам. Ты с легкостью сможешь проводить сделки купли-продажи, оформлять документы. Улучшатся отношения с братьями и сестрами.
Скорпион
У тебя появится прилив сил, энтузиазма, желания заниматься общественной деятельностью. Ты станешь активной, предприимчивой. Хорошее время для спорта. В качестве бонуса можешь рассчитывать на повышенный интерес со стороны противоположного пола.
Рак
Твои жизненные условия стабилизируются. Как раз в этом году ты можешь заложить фундамент серьезного, устойчивого положения в обществе. Удачно будут складываться взаимодействия с государственными структурами. Деловые отношения, завязавшиеся в этот период, будут очень ценными для будущего. Также улучшится общение с руководством, старшими членами семьи.