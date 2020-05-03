Гороскоп удачи на 2020 год: кому повезет после окончания карантина

Каждый год Юпитер проходит один астрологический знак, а за 12 лет делает полный круг по зодиаку. С этим и связаны деления годов по восточному календарю. То есть обозначение каждого животного — Крыса, Бык, Тигр и др. — соответствует прохождению Юпитера по определенному астрологическому знаку.

Козерог

В 2020 году Юпитер проходит знак Козерога . По восточному календарю это год Крысы. Все, кто родился под этим знаком в 1960, 1972, 1984, 1996 и 2008 годах, могут отметить, что, несмотря на жизненные перипетии, у них получается сохранять оптимизм. Дела складываются удачно, обстоятельства оказываются на их стороне. Так что главные счастливчики текущего 2020 года — люди, родившиеся в год Крысы .

Дева

У тебя улучшатся дела на работе, особенно в сферах, которые связаны с самореализацией. Если ты не стремишься к карьерным высотам, ожидай подъема в делах мужа или отца. Свободных женщин порадует повышение мужского внимания, при этом противоположный пол будет настроен на серьезные отношения.

Телец

В твоей семье начнется позитивная динамика. Обстановка дома станет морально более комфортной. У тебя улучшатся отношения с детьми и женщинами в семье. А еще порадует самочувствие.

Хорошее время, чтобы приобрести что-то материальное, сделать квартиру уютнее, комфортнее. К примеру, можно поменять посуду, текстиль, надоевшую мебель.

Рыбы

Тебе станет легче оперировать данными: за более короткий срок, чем обычно, ты сможешь освоить значительный объем информации, внедрить новые знания в жизнь. Короткие поездки станут особенно удачными. Переговоры приведут к продуктивным результатам. Ты с легкостью сможешь проводить сделки купли-продажи, оформлять документы. Улучшатся отношения с братьями и сестрами.

Скорпион

У тебя появится прилив сил, энтузиазма, желания заниматься общественной деятельностью. Ты станешь активной, предприимчивой. Хорошее время для спорта. В качестве бонуса можешь рассчитывать на повышенный интерес со стороны противоположного пола.

Рак