УЗНАЛИ БЫ? ⟩ Волочкова показала, как выглядела 20 лет назад

В последние несколько недель все большую популярность приобретают фотографии «из прошлого». Очевидно, что отсутствие концертов, светских тусовок и путешествий толкает звезд на то, чтобы пересмотреть семейные альбомы, пишет wday.ru.
Своими архивами с подписчиками в Instagram уже успели поделиться телеведущие Лариса Гузеева, Лера Кудрявцева и Алла Довлатова. Юность вспомнила также супермодель Ирина Шейк, которая разместила в микроблоге подростковое фото из Геленджика. Не отставать от трендов решила и балерина Анастасия Волочкова.
Пару дней назад в ленте Волочковой появилось фото, которое сразу цепляет взгляд. Несмотря на качество снимка, у поклонников сомнений не остается: это все та же Анастасия, только ей всего 23 года.
«А это я после первого в моей жизни (да и вообще в истории балетного искусства) моего сольного концерта в 1999 году. Он прошел в Театре на Таганке в Москве. Столько воспоминаний! И ведь я стала первой балериной, которая придумала и воплотила в жизнь создание в балетном мире сольных концертных программ. Очень этим горжусь и дорожу, как же это было непросто! Мы с мамой тогда снимали однокомнатную квартиру на улице Полянка, где и была сделана эта фотография. Моя любовь к цветам и мягким игрушкам, кажется, врожденная», — написала Волочкова.
© @volochkova_art
Увы, но узнать реакцию подписчиков на фото юной Волочковой не представляется возможным. Чтобы избежать едких и колких замечаний в свой адрес, Анастасия уже давно ограничила возможность комментирования постов, лишив тем самым себя не только хейта, но и комплиментов от преданных фанатов. И что-то нам подсказывает, что в случае с этим снимком теплых слов было гораздо больше.