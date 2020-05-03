УЗНАЛИ БЫ? ⟩ Волочкова показала, как выглядела 20 лет назад

Своими архивами с подписчиками в Instagram уже успели поделиться телеведущие Лариса Гузеева, Лера Кудрявцева и Алла Довлатова. Юность вспомнила также супермодель Ирина Шейк, которая разместила в микроблоге подростковое фото из Геленджика. Не отставать от трендов решила и балерина Анастасия Волочкова.

Пару дней назад в ленте Волочковой появилось фото, которое сразу цепляет взгляд. Несмотря на качество снимка, у поклонников сомнений не остается: это все та же Анастасия, только ей всего 23 года.

«А это я после первого в моей жизни (да и вообще в истории балетного искусства) моего сольного концерта в 1999 году. Он прошел в Театре на Таганке в Москве. Столько воспоминаний! И ведь я стала первой балериной, которая придумала и воплотила в жизнь создание в балетном мире сольных концертных программ. Очень этим горжусь и дорожу, как же это было непросто! Мы с мамой тогда снимали однокомнатную квартиру на улице Полянка, где и была сделана эта фотография. Моя любовь к цветам и мягким игрушкам, кажется, врожденная», — написала Волочкова.

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