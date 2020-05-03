«Два года жила с горячей, красной, опухшей грудью»: экс-участница «Дома-2» стала жертвой пластического хирурга

Увы, далеко не всегда эстетическая медицина приносит женщинам красоту и удовлетворение, пишет woman.ru.
Бывшая героиня «Дома-2» Анастасия Кочервей долгое время терпела жуткие последствия неудачной пластики.
Анастасия Кочервей участвовала в проекте «Дом-2» больше года назад. Несмотря на недолгое пребывание на телестройке, 27-летняя девушка запомнилась зрителям своей эпатажностью и яркой внешностью.
Особенно привлекает внимание грудь Анастасии — уж очень она внушительного размера.
Кочервей не скрывала, что неоднократно делала маммопластику. Правда, связано это было не только с желанием стать обладательницей роскошного бюста. В 21 год девушка впервые увеличила грудь. «Буквально через пару дней у меня пошли осложнения. В итоге хирург не стал делать мне замену импланта: он меня разрезал, что-то там поделал и отпустил. После этого вмешательства я два года жила с горячей, красной, опухшей грудью», — вспоминает телезвезда.
В то время у Анастасии не было средств на повторную операцию, поэтому ей пришлось терпеть невероятные мучения.
Затем в надежде исправить ситуацию девушка снова легла под нож хирурга. «Год я прожила без боли, но потом вновь все вернулось», — делится Кочервей.
В конце марта экс-участница «Дома-2» попала в больницу с подозрением на онкологию груди. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной. Буквально на днях Анастасии провели еще одну операцию — удалили образовавшуюся в груди фиброаденому и скорректировали форму бюста.
«Шесть лет я жила с болью в груди, но сейчас я счастлива! У меня ничего не болит, и чувствую я себя прекрасно», — цитирует девушку информационное сообщество телепроекта.
Экс-участница «Дома-2» пережила невероятные осложнения после маммопластики
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Также Анастасия показала, как выглядел ее бюст после неудачных операций. «Многие постеснялись бы показывать уродливую грудь, но я хочу, чтобы вы увидели, какую ювелирную работу провел мой доктор. Устранив ошибку молодости, я осуществила свою заветную мечту! Это была одна из причин, почему я не устраивала личную жизнь», — пишет Кочервей.
Экс-участница «Дома-2» пережила невероятные осложнения после маммопластики