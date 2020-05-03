«Два года жила с горячей, красной, опухшей грудью»: экс-участница «Дома-2» стала жертвой пластического хирурга

Анастасия Кочервей участвовала в проекте «Дом-2» больше года назад. Несмотря на недолгое пребывание на телестройке, 27-летняя девушка запомнилась зрителям своей эпатажностью и яркой внешностью.

Особенно привлекает внимание грудь Анастасии — уж очень она внушительного размера.

Кочервей не скрывала, что неоднократно делала маммопластику. Правда, связано это было не только с желанием стать обладательницей роскошного бюста. В 21 год девушка впервые увеличила грудь. «Буквально через пару дней у меня пошли осложнения. В итоге хирург не стал делать мне замену импланта: он меня разрезал, что-то там поделал и отпустил. После этого вмешательства я два года жила с горячей, красной, опухшей грудью», — вспоминает телезвезда.

В то время у Анастасии не было средств на повторную операцию, поэтому ей пришлось терпеть невероятные мучения.