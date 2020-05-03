Необычные рецепты с простыми пельменями

Любое блюдо в горшочке из обычного превращается в праздничное. Поднимите себе и всей семье настроение!
Ингредиенты
- Пельмени домашние — 500 г
- Майонез, сметана — 300 г
- Лук — 50 г
- Морковь — 50 г
- Сыр — 300 г
Способ приготовления
- Как приготовить вкусные домашние пельмени в горшочке? В солёной воде сварить 10 пельменей до полуготовности (кипятить 3-4 минуты, не больше!). Бульон не выливать.
- Уложить пельмени домашние в горшочек, смазать сверху майонезом или сметаной, равномерно распределить 2 столовые ложки зажарки (1/3 луковицы, 1/3 моркови на сливочном масле) полить в них солёный бульон, чтобы немного не полностью скрывал пельмени, посыпать тёртым сыром, и в духовку на 25 минут при 250 гр.
Вкусные домашние пельмени готовы!
Рецепт пельмени с грибами
Пельмени можно готовить с любой начинкой. Пельмени с грибами не похожи на мясные, но не менее сытные, и у них особенный вкус. Вкуснее всего, они жаренные с луком.
Ингредиенты
- Пельмени с грибами (можно с картошкой) — 8-13 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло растительное — 2 ст.л.
- Сливочное масло — 1 ч.л.
- Сметана по вкусу
На раскаленную сковороду вылейте растительное масло и положите кусочек сливочного (оно предаст румянца пельменям) и дайте ему растечься.
Выкладываем на сковороду пельмени (лучше немного размороженные), уменьшаем огонь и закрываем крышкой.
Лук мелко шинкуем и жарим до золотистой корочки в другой сковороде. Если вы выбрали картофельные пельмени, то к луку (уже поджаренному) можно добавить грибы, например, шампиньоны.
Переворачиваем пельмени и обжариваем с другой стороны до готовности (возьмите одну штучку, когда обжарится с двух сторон и разрежьте, проверяя готовность).
Пельмени выкладываем на тарелку, поливаем маслом с луком и подаем со сметаной.
Рецепт «Быстрый суп»
Ингредиенты
- Бульон — 3 л
- Пельмени — 400 г
- Картофель — 300 г
- Репчатый лук — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Сметана, зелень по вкусу
Способ приготовления
Приготовьте бульон и добавьте в него мелко нарезанный картофель.
Пока он варится, сделайте зажарку из лука и тертой моркови.
За 10 минут до готовности картофеля добавьте в суп пережаренные овощи, сырые пельмени, соль и черный перец (по желанию).
Варите все ингредиенты до готовности. При подаче украсьте суп свежей рубленой зеленью и сметаной.
Рецепт запеканки «На скорую руку»
Запеканку можно сделать из чего угодно. И такая необычная подача блюда есть в любой стране. Попробуем русский вариант.
Ингредиенты
- Яйца — 4 штуки
- Репчатый лук — 3 штуки
- Растительное масло
- Сметана 15% - 250 г
- Замороженные пельмени — 400 г
- Твердый сыр — 100 г
Способ приготовления
Обжарьте на растительном масле мелко нарубленный лук. Взбейте яйца со сметаной. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите пельмени на дно в один слой. Сверху положите пережаренный лук.
Залейте форму яичной заправкой. Добавьте соль, перец и специи по вкусу. Выпекайте блюдо в течение 30 минут при температуре 200 градусов. За 5 минут до готовности достаньте запеканку из духовки и посыпьте тертым сыром.
Рецепт пельменей, жаренных с ветчиной и сыром
Жареные пельмени сами по себе очень вкусное блюдо и вы зря боитесь, что у вас не получится это сделать. Поверьте, пожарить пельмени, даже легче, чем сварить. А уж если придумать к ним какую-нибудь поджарку...
Ингредиенты
- Пельмени —450 г
- Ветчина — 300 г;
- Сливки 33% — 60 мл
- Твердый сыр — 120 г
Способ приготовления
- Обжарьте пельмени на растительном масле до появления золотистой корочки. Добавьте нарезанную соломкой ветчину. Еще через 5 минут влейте в сковороду 40 мл сливок и выложите тертый сыр.
- Тушите блюдо, не накрывая крышкой. Как только подлива загустеет, добавьте оставшиеся 20 мл сливок, накройте сковороду крышкой и немного потомите блюдо на слабом огне.
- Подавайте пельмени, украсив листиком базилика и посыпав тертым пармезаном.