Необычные рецепты с простыми пельменями

Рецепт пельменей домашних в горшочке

Любое блюдо в горшочке из обычного превращается в праздничное. Поднимите себе и всей семье настроение!

Ингредиенты

Пельмени домашние — 500 г

Майонез, сметана — 300 г

Лук — 50 г

Морковь — 50 г

Сыр — 300 г

Способ приготовления

Как приготовить вкусные домашние пельмени в горшочке? В солёной воде сварить 10 пельменей до полуготовности (кипятить 3-4 минуты, не больше!). Бульон не выливать. Уложить пельмени домашние в горшочек, смазать сверху майонезом или сметаной, равномерно распределить 2 столовые ложки зажарки (1/3 луковицы, 1/3 моркови на сливочном масле) полить в них солёный бульон, чтобы немного не полностью скрывал пельмени, посыпать тёртым сыром, и в духовку на 25 минут при 250 гр.

Вкусные домашние пельмени готовы!

Рецепт пельмени с грибами

Пельмени можно готовить с любой начинкой. Пельмени с грибами не похожи на мясные, но не менее сытные, и у них особенный вкус. Вкуснее всего, они жаренные с луком.

Ингредиенты

Пельмени с грибами (можно с картошкой) — 8-13 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Масло растительное — 2 ст.л.

Сливочное масло — 1 ч.л.

Сметана по вкусу

Способ приготовления

На раскаленную сковороду вылейте растительное масло и положите кусочек сливочного (оно предаст румянца пельменям) и дайте ему растечься.

Выкладываем на сковороду пельмени (лучше немного размороженные), уменьшаем огонь и закрываем крышкой.

Лук мелко шинкуем и жарим до золотистой корочки в другой сковороде. Если вы выбрали картофельные пельмени, то к луку (уже поджаренному) можно добавить грибы, например, шампиньоны.

Переворачиваем пельмени и обжариваем с другой стороны до готовности (возьмите одну штучку, когда обжарится с двух сторон и разрежьте, проверяя готовность).

Пельмени выкладываем на тарелку, поливаем маслом с луком и подаем со сметаной.

Рецепт «Быстрый суп»

Ингредиенты

Бульон — 3 л

Пельмени — 400 г

Картофель — 300 г

Репчатый лук — 1 шт

Морковь — 1 шт

Растительное масло — 2 ст. л.

Сметана, зелень по вкусу

Способ приготовления

Приготовьте бульон и добавьте в него мелко нарезанный картофель.

Пока он варится, сделайте зажарку из лука и тертой моркови.

За 10 минут до готовности картофеля добавьте в суп пережаренные овощи, сырые пельмени, соль и черный перец (по желанию).

Варите все ингредиенты до готовности. При подаче украсьте суп свежей рубленой зеленью и сметаной.

Рецепт запеканки «На скорую руку»

Запеканку можно сделать из чего угодно. И такая необычная подача блюда есть в любой стране. Попробуем русский вариант.

Ингредиенты

Яйца — 4 штуки

Репчатый лук — 3 штуки

Растительное масло

Сметана 15% - 250 г

Замороженные пельмени — 400 г

Твердый сыр — 100 г

Способ приготовления

Обжарьте на растительном масле мелко нарубленный лук. Взбейте яйца со сметаной. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите пельмени на дно в один слой. Сверху положите пережаренный лук.

Залейте форму яичной заправкой. Добавьте соль, перец и специи по вкусу. Выпекайте блюдо в течение 30 минут при температуре 200 градусов. За 5 минут до готовности достаньте запеканку из духовки и посыпьте тертым сыром.

Рецепт пельменей, жаренных с ветчиной и сыром

Жареные пельмени сами по себе очень вкусное блюдо и вы зря боитесь, что у вас не получится это сделать. Поверьте, пожарить пельмени, даже легче, чем сварить. А уж если придумать к ним какую-нибудь поджарку...

Ингредиенты

Пельмени ​—450 г

Ветчина — 300 г;

Сливки 33% — 60 мл

Твердый сыр — 120 г

Способ приготовления