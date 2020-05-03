Вс, 3.05.2020

Необычные рецепты с простыми пельменями

Пельмени. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Согласитесь, более «дежурного блюда», чем пельмени назвать трудно. На всякий случай, что уж греха таить, они есть в морозилке у каждой хозяйки, особенно, если в семье дети. И все же просто есть пельмени скучно. Необычная подача обычных пельмешек принесет вашему семейству разнообразие!
 

 

Рецепт пельменей домашних в горшочке

Любое блюдо в горшочке из обычного превращается в праздничное. Поднимите себе и всей семье настроение!

Ингредиенты

  • Пельмени домашние — 500 г
  • Майонез, сметана — 300 г
  • Лук — 50 г
  • Морковь — 50 г
  • Сыр — 300 г 

Способ приготовления

  1. Как приготовить вкусные домашние пельмени в горшочке? В солёной воде сварить 10 пельменей до полуготовности (кипятить 3-4 минуты, не больше!). Бульон не выливать.
  2. Уложить пельмени домашние в горшочек, смазать сверху майонезом или сметаной, равномерно распределить 2 столовые ложки зажарки (1/3 луковицы, 1/3 моркови на сливочном масле) полить в них солёный бульон, чтобы немного не полностью скрывал пельмени, посыпать тёртым сыром, и в духовку на 25 минут при 250 гр.

Вкусные домашние пельмени готовы!

Рецепт пельмени с грибами

Пельмени можно готовить с любой начинкой. Пельмени с грибами не похожи на мясные, но не менее сытные, и у них особенный вкус.  Вкуснее всего, они жаренные с луком.

Ингредиенты

  • Пельмени с грибами (можно с картошкой) — 8-13 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло растительное — 2 ст.л.
  • Сливочное масло — 1 ч.л.
  • Сметана по вкусу
Способ приготовления

На раскаленную сковороду вылейте растительное масло и положите кусочек сливочного (оно предаст румянца пельменям) и дайте ему растечься.

Выкладываем на сковороду пельмени (лучше немного размороженные), уменьшаем огонь и закрываем крышкой.

Лук мелко шинкуем и жарим до золотистой корочки в другой сковороде. Если вы выбрали картофельные пельмени, то к луку (уже поджаренному) можно добавить грибы, например, шампиньоны.

Переворачиваем пельмени  и обжариваем с другой стороны до готовности (возьмите одну штучку, когда обжарится с двух сторон и разрежьте, проверяя готовность).

Пельмени выкладываем на тарелку, поливаем маслом с луком и подаем со сметаной.

Рецепт «Быстрый суп»

Ингредиенты

  • Бульон — 3 л
  • Пельмени — 400 г
  • Картофель — 300 г
  • Репчатый лук — 1 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сметана, зелень по вкусу

Способ приготовления

Приготовьте бульон и добавьте в него мелко нарезанный картофель.

Пока он варится, сделайте зажарку из лука и тертой моркови.

За 10 минут до готовности картофеля добавьте в суп пережаренные овощи, сырые пельмени, соль и черный перец (по желанию).

Варите все ингредиенты до готовности. При подаче украсьте суп свежей рубленой зеленью и сметаной.

Рецепт запеканки «На скорую руку»

Запеканку можно сделать из чего угодно. И такая необычная подача блюда есть в любой стране. Попробуем русский вариант.

Ингредиенты

  • Яйца — 4 штуки
  • Репчатый лук — 3 штуки
  • Растительное масло
  • Сметана 15% - 250 г
  • Замороженные пельмени — 400 г
  • Твердый сыр — 100 г

Способ приготовления

Обжарьте на растительном масле мелко нарубленный лук. Взбейте яйца со сметаной. Смажьте форму для запекания растительным маслом и выложите пельмени на дно в один слой. Сверху положите пережаренный лук.

Залейте форму яичной заправкой. Добавьте соль, перец и специи по вкусу. Выпекайте блюдо в течение 30 минут при температуре 200 градусов. За 5 минут до готовности достаньте запеканку из духовки и посыпьте тертым сыром.

Рецепт пельменей, жаренных с ветчиной и сыром

Жареные пельмени сами по себе очень вкусное блюдо и вы зря боитесь, что у вас не получится это сделать. Поверьте, пожарить пельмени, даже легче, чем сварить. А уж если придумать к ним какую-нибудь поджарку...

Ингредиенты

  • Пельмени ​—450 г 
  • Ветчина — 300 г;
  • Сливки  33% — 60 мл
  • Твердый сыр — 120 г 

Способ приготовления

  1. Обжарьте пельмени на растительном масле до появления золотистой корочки. Добавьте нарезанную соломкой ветчину. Еще через 5 минут влейте в сковороду 40 мл сливок и выложите тертый сыр.
  2. Тушите блюдо, не накрывая крышкой. Как только подлива загустеет, добавьте оставшиеся 20 мл сливок, накройте сковороду крышкой и немного потомите блюдо на слабом огне.
  3. Подавайте пельмени, украсив листиком базилика и посыпав тертым пармезаном.
 
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