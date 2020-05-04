Вопреки всем диагнозам: звезды, воспитывающие особенных детей

Нетребко не стала отчаиваться и стала подыскивать специалистов. В итоге она отдала наследника в специальную школу Нью-Йорка. Оперная дива надеется, что ее наследник выздоровеет. Также она призывает других мам, столкнувшихся с такой проблемой, не отчаиваться. «Поверьте: это не приговор! Есть методики, которые развивают таких деток до нормальных стандартов», — отмечала артистка.

Сейчас с воспитанием Тьяго Анне помогает ее новый возлюбленный — Юсиф Эйвазов. Нетребко счастлива, что ему удалось сразу найти общий язык с ребенком. «Тьяго был избалованным, его все обожали, но Юсиф сразу показал, кто в доме хозяин. Тьяго стал очень быстро развиваться после появления Юсифа», — подчеркивала она.

Певец Данко

Агата появилась на свет с ДЦП

У младшей дочери артиста — Агаты, родившейся в 2014-ом, диагностирован ДЦП. Поначалу Данко делал все, чтобы помочь наследнице, но со временем он стал отдаляться от нее. Дело закончилось тем, что певец расстался с мамой Агаты — Наталией Устюменко — и ушел из семьи.

«Я не собиралась этот сбор объявлять, но у меня стиральная машинка сломалась, а без нее никак. У Агаты слюнки-то текут, коврики, на которых она лежит лицом, нужно постоянно стирать. Мне очень обидно за ребенка, что произошло такое предательство. Я не представляю как можно ее оставить без опеки, без ласки. Он говорит, что она не слышит, не сидит, не шевелится, мол, ребята, я вообще ей не нужен. Я думаю, что так он пытается оправдаться, за то, что хочет устроить свою жизнь», — рассказывала как-то женщина, которой сейчас приходится в одиночку справляться с малышкой.

У Данко было свое видение ситуации. Он уверял, что не бросал дочь. «С Агатой я не могу общаться по причине того, что она из-за своей болезни не в состоянии это делать. Ее мозг не обрабатывает информацию. Она не может двигаться, общаться, она не понимает, что такое мама, папа. Я уверен, что она по-своему живет, видит какой-то свой мир, но мы просто в разных измерениях находимся. Агата застряла в состоянии двухмесячного малыша», — говорил он.

Данко и Наталия расстались

В одно время Наталия хотела судиться с экс-избранником из-за отсутствия финансовой помощи с его стороны, но потом почему-то передумала.