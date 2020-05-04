Правда ли, что стирать бюстгальтер нужно ежедневно?

Далее mschistota.ru детально разбирает, как часто и правильно стирать разные виды бюстгальтеров.

Необходимость стирки

Ежедневная стирка трусиков у женщин не вызывает вопросов. А вот когда речь заходит о бюстгальтерах, мнения зачастую расходятся. Большинство почему-то полагает, что эта деталь гардероба пачкается значительно меньше. Так, некоторые прибегают к стирке раз в неделю или даже в месяц, что категорически недопустимо.

Нательное белье, в том числе и бюстгальтеры, активно впитывает пот, собирает на себе ороговевшие частички кожи. Не говоря уже о всевозможной химии – антиперспирантах, кремах для тела, духах, которые накапливаются в ткани.

Стирать лифчики нужно часто, в первую очередь, для собственного здоровья. Кожа груди чувствительная, она требует правильного ухода и соблюдения гигиены.

Частота

Стирать бюстгальтеры нужно по мере загрязнения. Но, как показывает практика, эта мера у каждого разная. Частота стирок во многом зависит от активности потовых желез и длительности ношения белья на протяжении дня. Если женщина практически не потеет и носила белье буквально несколько часов на чистое тело, стирка может подождать. Но все же чаще представительницы прекрасного пола ходят в бюстгальтере целый день. И по мере тогокак загрязняется тело, становится грязной и одежда, которая тесно с ним контактирует.

Ежедневная стирка

В большинстве случаев стирать бюстгальтер нужно ежедневно. Стирка помогает смыть грязь, пот, ороговевшие частички кожи, выделения молочных желез. Она также избавляет белье от посторонних запахов. А еще во время стирки и сушки ткань принимает свою первоначальную форму. Если долго носить бюстгальтер, не снимая, он растягивается и перестает выполнять свои прямые функции – поддерживать грудь и снимать нагрузку со спины.

Каждый день нужно стирать

Повседневное белье. Бюстгальтеры этого типа изготавливаются преимущественно из натуральных тканей. Они отлично пропускают воздух и впитывают влагу. Небольшой процент синтетики увеличивает износостойкость и эластичность изделия. Чаще всего повседневные бюстгальтеры не имеют косточек, поролона и других некомфортных в носке элементов и внешним видом напоминают спортивные. Простые и лаконичные, эти модели легко переносят машинную стирку. Они идеально подходят для ежедневной носки.

Спортивные бюстгальтеры и топы. Содержат большой процент синтетики, очень эластичные, надежно удерживают грудь во время интенсивных движений – бега, прыжков, кувырков, танца. Немудрено, что спортивное белье быстро загрязняется, ведь во время тренировки тело усиленно потеет. Такие лифчики нужно стирать сразу по приходу домой вместе с остальной формой.