Правда ли, что стирать бюстгальтер нужно ежедневно?

Согласно правилам личной гигиены, нательное белье нужно менять ежедневно. Но относится ли это ко всем его элементам или стирать бюстгальтер можно реже? Забегая вперед, отметим: следует разделять белье для повседневной носки, спортивное, для кормящих матерей и сексуальное.
Далее mschistota.ru детально разбирает, как часто и правильно стирать разные виды бюстгальтеров.
Необходимость стирки
Ежедневная стирка трусиков у женщин не вызывает вопросов. А вот когда речь заходит о бюстгальтерах, мнения зачастую расходятся. Большинство почему-то полагает, что эта деталь гардероба пачкается значительно меньше. Так, некоторые прибегают к стирке раз в неделю или даже в месяц, что категорически недопустимо.
Нательное белье, в том числе и бюстгальтеры, активно впитывает пот, собирает на себе ороговевшие частички кожи. Не говоря уже о всевозможной химии – антиперспирантах, кремах для тела, духах, которые накапливаются в ткани.
Стирать лифчики нужно часто, в первую очередь, для собственного здоровья. Кожа груди чувствительная, она требует правильного ухода и соблюдения гигиены.
Частота
Стирать бюстгальтеры нужно по мере загрязнения. Но, как показывает практика, эта мера у каждого разная. Частота стирок во многом зависит от активности потовых желез и длительности ношения белья на протяжении дня. Если женщина практически не потеет и носила белье буквально несколько часов на чистое тело, стирка может подождать. Но все же чаще представительницы прекрасного пола ходят в бюстгальтере целый день. И по мере тогокак загрязняется тело, становится грязной и одежда, которая тесно с ним контактирует.
Ежедневная стирка
В большинстве случаев стирать бюстгальтер нужно ежедневно. Стирка помогает смыть грязь, пот, ороговевшие частички кожи, выделения молочных желез. Она также избавляет белье от посторонних запахов. А еще во время стирки и сушки ткань принимает свою первоначальную форму. Если долго носить бюстгальтер, не снимая, он растягивается и перестает выполнять свои прямые функции – поддерживать грудь и снимать нагрузку со спины.
Каждый день нужно стирать
Повседневное белье. Бюстгальтеры этого типа изготавливаются преимущественно из натуральных тканей. Они отлично пропускают воздух и впитывают влагу. Небольшой процент синтетики увеличивает износостойкость и эластичность изделия. Чаще всего повседневные бюстгальтеры не имеют косточек, поролона и других некомфортных в носке элементов и внешним видом напоминают спортивные. Простые и лаконичные, эти модели легко переносят машинную стирку. Они идеально подходят для ежедневной носки.
Спортивные бюстгальтеры и топы. Содержат большой процент синтетики, очень эластичные, надежно удерживают грудь во время интенсивных движений – бега, прыжков, кувырков, танца. Немудрено, что спортивное белье быстро загрязняется, ведь во время тренировки тело усиленно потеет. Такие лифчики нужно стирать сразу по приходу домой вместе с остальной формой.
Бюстгальтеры для кормящих мам. Еще одна быстро загрязняющаяся категория лифчиков. Не секрет, что в период кормления малыша молочные железы выделяют молоко. Полезная жидкость выделяется не только тогда, когда младенец ест. Часто молоко выделяется ночью, после еды и обильного питья. За день бюстгальтер становится достаточно грязным. Даже если вытекла пара капель молока, в них быстро начинают размножаться болезнетворные микроорганизмы. Носить один и тот же лифчик больше суток опасно для здоровья кормящей мамы и малыша.
Какие бюстгальтеры можно стирать реже?
Все девушки и женщины имеют как повседневные комплекты белья, так и «парадные», которые надевают по особому случаю. Например, под открытое платье на вечеринку или чтобы очаровать мужчину. Обычно такие бюстгальтеры выполнены из дорогого кружева, атласа, шелка и украшены разными декоративными элементами – бусинами, стразами, ленточками и т. д.
Стирать их нужно очень бережно и не слишком часто. Если белье носилось 2–3 часа и вы в это время не потели, прибегать к стирке не обязательно. Вы можете спокойно надеть его еще 2 раза и только затем постирать, согласно информации на ярлыке.
Не пострадает ли бюстгальтер от частых стирок? Многие переживают, что от ежедневной стирки нижнее белье быстро потеряет привлекательный вид. Однако эти переживания напрасны. Если изделие качественное, ничего не случится. А если нет, то вид испортится и без частых стирок, в процессе ношения.
Весомый фактор, влияющий на долговечность белья, – соблюдение правил ухода. Соответствующая информация указывается на ярлычке с изнанки. Если вы его поспешно срезали и выкинули, придерживайтесь следующих рекомендаций.
Храните бюстгальтеры аккуратно сложенными отдельно от других вещей. Не вставляйте одну чашку в другую. Передняя часть должна быть расправленной. Для стирки в стиральной машине используйте специальный мешок или контейнер для лифчиков. Он предотвратит выпадение косточки, порчу деликатной ткани и деформацию плотных вставок. Не отжимайте бюстгальтер. Этого нельзя делать ни руками, ни с использованием автоматического отжима в машинке: мокрое изделие особенно уязвимое, и вы можете навсегда испортить его форму. Лучше всего стирать лифчики руками в прохладной воде (30–40 градусов).
Следует учитывать, что не все стиральные порошки растворяются при низкой температуре. Выберите гель для стирки, замочите бюстгальтер на 20 минут, легонько потрите руками и сполосните. Дайте ему стечь или промокните махровым полотенцем, а затем высушите естественным образом.
Вешать изделие правильно за обе бретели. Стирать бюстгальтер нужно практически так же часто, как и трусики. Любое нательное белье быстро пачкается. Используйте несколько комплектов, если не хотите стирать каждый день. И помните, что даже качественные бюстгальтеры не вечны. В среднем они имеют срок службы около 1 года, после чего подлежат замене.