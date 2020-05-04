Как провести весеннюю генеральную уборку в косметичке

Просроченной косметике место в мусорном ведре

Непросто решиться на то, чтобы выбросить любимую помаду или тушь, которая делает ваши ресницы неотразимыми, но пользоваться просроченной косметикой это все равно что есть испортившуюся еду. В некоторых случаях о том, что срок годности косметического средства вышел, свидетельствует неоднородная консистенция и неприятный запах, но часто какие-то изменения заметить сложно.

На всех продающихся в Европейском союзе косметических продуктах обязательно должны быть указана дата «годен до» или срок хранения. Если с фразой «годен до» все понятно, то понятие «срок хранения» несколько сложнее – оно обозначает срок годности продукта после вскрытия упаковки и указывается в месяцах. Например, если вы видите на емкости с тональным кремом надпись «12M», это значит, что продукт сохранит свежесть и обещанные производителем свойства в течение 12 месяцев с того момента, как вы впервые вскрыли упаковку.

В большинстве случаев срок службы косметики составляет 12–18 месяцев, но бывают и исключения. Особенную осторожность следует соблюдать с тенями для век, тушью для ресниц и жидкими лайнерами, поскольку именно косметические средства, использующиеся в области глаз, часто портятся уже через 4–6 месяцев, и их использование после окончания срока годности может приводить к раздражению и даже воспалению глаз. Единственным исключением из этого правила являются карандаши для глаз – они хранятся дольше благодаря регулярной заточке.

Косметичка. Иллюстративный снимок. ФОТО: Shutterstock

Помойте и продезинфицируйте кисти для макияжа

Всегда пользуйтесь кистью или спонжем, если делаете легкий дневной макияж. Наносить тональный крем подушечками пальцев негигиенично – так вы переносите на кожу грязь и микробы, что приводит к повышенному выделению кожного сала, закупорке пор и прыщикам. Пальцами же вы занесете грязь в пудру или тональный крем, а оттуда – опять же – на кожу.

Особенно ревностно следует подходить к мытью кистей и спонжей, которыми вы наносите тональный крем и пудру – их следует мыть не реже раза в неделю, поскольку они больше всего контактируют с кожей. Кисточки для теней и румян можно мыть несколько реже – пару раз в месяц. При должном уходе кисти прослужат вам в среднем пять лет. Если же вы пренебрегали мытьем инвентаря, то самое время его обновить.

Вариантов – великое множество. В магазинах представлен широкий ассортимент шампуней, гелей и мыла для мытья кистей и даже специальные силиконовые емкости, но ничуть не хуже результат будет, если вы помоете кисть водой комнатной температуры и нейтральным мылом. А вот обычным мылом кисти лучше не мыть – оно их излишне высушит. Особенно это актуально для кистей с натуральной щетиной.