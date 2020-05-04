Как провести весеннюю генеральную уборку в косметичке
Эта весна хоть и выдалась необычной, но заботу о коже никто не отменял. Весна – самое время перебрать косметический арсенал и кое-что в нем изменить. Бьюти-эксперт Artistry Анджей Савицкий советует, на что обратить внимание, перебирая содержимое косметички.
Просроченной косметике место в мусорном ведре
Непросто решиться на то, чтобы выбросить любимую помаду или тушь, которая делает ваши ресницы неотразимыми, но пользоваться просроченной косметикой это все равно что есть испортившуюся еду. В некоторых случаях о том, что срок годности косметического средства вышел, свидетельствует неоднородная консистенция и неприятный запах, но часто какие-то изменения заметить сложно.
На всех продающихся в Европейском союзе косметических продуктах обязательно должны быть указана дата «годен до» или срок хранения. Если с фразой «годен до» все понятно, то понятие «срок хранения» несколько сложнее – оно обозначает срок годности продукта после вскрытия упаковки и указывается в месяцах. Например, если вы видите на емкости с тональным кремом надпись «12M», это значит, что продукт сохранит свежесть и обещанные производителем свойства в течение 12 месяцев с того момента, как вы впервые вскрыли упаковку.
В большинстве случаев срок службы косметики составляет 12–18 месяцев, но бывают и исключения. Особенную осторожность следует соблюдать с тенями для век, тушью для ресниц и жидкими лайнерами, поскольку именно косметические средства, использующиеся в области глаз, часто портятся уже через 4–6 месяцев, и их использование после окончания срока годности может приводить к раздражению и даже воспалению глаз. Единственным исключением из этого правила являются карандаши для глаз – они хранятся дольше благодаря регулярной заточке.
Помойте и продезинфицируйте кисти для макияжа
Всегда пользуйтесь кистью или спонжем, если делаете легкий дневной макияж. Наносить тональный крем подушечками пальцев негигиенично – так вы переносите на кожу грязь и микробы, что приводит к повышенному выделению кожного сала, закупорке пор и прыщикам. Пальцами же вы занесете грязь в пудру или тональный крем, а оттуда – опять же – на кожу.
Особенно ревностно следует подходить к мытью кистей и спонжей, которыми вы наносите тональный крем и пудру – их следует мыть не реже раза в неделю, поскольку они больше всего контактируют с кожей. Кисточки для теней и румян можно мыть несколько реже – пару раз в месяц. При должном уходе кисти прослужат вам в среднем пять лет. Если же вы пренебрегали мытьем инвентаря, то самое время его обновить.
Вариантов – великое множество. В магазинах представлен широкий ассортимент шампуней, гелей и мыла для мытья кистей и даже специальные силиконовые емкости, но ничуть не хуже результат будет, если вы помоете кисть водой комнатной температуры и нейтральным мылом. А вот обычным мылом кисти лучше не мыть – оно их излишне высушит. Особенно это актуально для кистей с натуральной щетиной.
Моют кисти так: намочите ворс, стараясь при этом сильно не мочить место соединения пучка с ручкой, поскольку из-за воды клей может размягчиться, а затем нежно помассируйте щетину мыльной пеной. Наконец, тщательно прополощите кисть, выжмите излишки воды и оставьте ее сушиться на краю стола или стойки, чтобы ворсовая часть свисала с края. Не оставляйте кисть сохнуть на полотенце, поскольку воздействие влаги может привести к появлению неприятного запаха и даже плесени.
Не забудьте позаботиться не только о кистях, но и о косметичке – ее следует помыть с мылом изнутри и снаружи. Если отмыть косметичку не получается – пора ее менять.
Критично подойдите к содержимому косметички
Весна – время внести некоторые изменения в бьюти-рутину. Например, заменить дневной крем на крем с солнцезащитным фактором не менее SPF 25, ведь ваша кожа не только устала от долгой зимы, но и подвергается вредоносному воздействию солнечных лучей. Тональный крем также можно заменить – «летний» тональный крем должен быть более легким и на тон темнее «зимнего». Не забудьте положить в косметичку небольшую бутылочку антисептика и увлажняющий крем для рук, который позаботится о коже, измученной интенсивным мытьем и дезинфекцией.
Отдавайте предпочтение косметике, совмещающей в себе несколько функций – и косметичка будет легче, и денег потратите меньше. Например, на рынке представлен широкий выбор многофункциональных палеток, содержимое которых можно использовать в качестве помады, румян и шиммера, а также маркеры для бровей, которые также выполняют функцию лайнера.
Разумеется, в косметичку, которую носишь с собой, не положишь продукты для ухода за кожей во флаконах и баночках полноценного размера, поэтому укомплектуйте ее уходовой косметикой в тревел-формате – к счастью, сейчас цены на нее сейчас ниже обычного, поскольку никто не путешествует. Не забудьте положить также ватные диски, пинцет, щипцы для ресниц – и вы готовы к весне.