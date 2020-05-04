Овнам — деним, львам — кожа: какой тренд весны-2020 подходит тебе по гороскопу

Овен (21 марта — 19 апреля)

Яркие и активные овны предпочитают одежду, в которой им комфортно. При этом, даже самые простые вещи они умудряются носить как-то по особенному. Овны любят необычные сочетания и всегда готовы примерить что-то новое. Отличным решением для тебя этой весной станет деним-тотал-лук. Надевай прямые джинсы и рубашку из денима, дополняй образ казаками и объемной косухой. Вуаля! Отличный вариант на каждый день готов.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Земные и очень практичные тельцы не часто решаются на эксперименты, а потому предпочитают носить универсальные вещи, которые гармонично сочетаются между собой. Немного разнообразить гардероб помогут воздушные платья в цветочек, которые продолжают оставаться актуальными уже не первый сезон. Такие модели впишутся в образ по любому случаю: на каждый день носи их с грубыми ботинками и кожаной курткой, а на выход подбирай к ним стильные ботильоны на высоком каблуке и массивные

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Классной базой на весну в гардеробе близнецов станут футболки и рубашки поло. В этом сезоне носи их не только со спортивной одеждой или джинсами, но и смело сочетай с юбками, сарафанами, строгими костюмами и платьями. Опытные модницы могут попробовать вписать поло даже в вечерний образ — получится дерзко, необычно и, главное, современно.

Рак (21 июня — 22 июля)

Романтичные раки точно полюбят платья и блузки с рюшами, воланами и пышными рукавами-фонариками. Легкие, струящиеся ткани, весенние принты и оттенки, а также максимально женственный крой — идеальная форму для стильного гардероба раков в этом сезоне. Чтобы добавить «перчинки» в образ, разбавляем его грубыми деталями — байкерские ботинки, казаки, массивные цепи, широкие пояса и сумки с жестким каркасом идеально впишутся в композицию.

Лев (23 июля — 22 августа)

Гордые и уверенные львы точно оценят тренд на кожаные вещи — это может быть как просто одна деталь в образе, так и целый тотал-лук. Не ограничивай себя классической черной расцветкой — не менее эффектно смотрятся наряды из кожи в кремовой, бежевой, бордовой и темно-зеленой гамме. Кожу можно смело носить в офис — чтобы образ получился достаточно сдержанным и не выходил за рамки дресс-кода, выбирай одежду лаконичного кроя без излишнего декора.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы остаются верны себе, а потому на весну им подойдет что-то роскошное, качественное и утонченное. Идеальным решением станет одежда в оттенке изумруд, к примеру, шерстяное пальто благородного зеленого цвета. Оно поможет даже самый просто образ сделать дороже и элегантнее. Носим его с костюмами и платьями, джинсами на каждый день и даже спортивными брюками. Не стоит ставить себя в рамки — смело примеряй новые сочетания, на которые не решалась раньше.

Весы (23 сентября — 22 октября)