Овнам — деним, львам — кожа: какой тренд весны-2020 подходит тебе по гороскопу

Если ты запуталась в трендах и не можешь понять, какой тебе подходит, скорее читай модный гороскоп Cosmo. Рассказываем, на какие тенденции советуют обратить внимание знакам зодиака звезды.
Овен (21 марта — 19 апреля)
Яркие и активные овны предпочитают одежду, в которой им комфортно. При этом, даже самые простые вещи они умудряются носить как-то по особенному. Овны любят необычные сочетания и всегда готовы примерить что-то новое. Отличным решением для тебя этой весной станет деним-тотал-лук. Надевай прямые джинсы и рубашку из денима, дополняй образ казаками и объемной косухой. Вуаля! Отличный вариант на каждый день готов.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Земные и очень практичные тельцы не часто решаются на эксперименты, а потому предпочитают носить универсальные вещи, которые гармонично сочетаются между собой. Немного разнообразить гардероб помогут воздушные платья в цветочек, которые продолжают оставаться актуальными уже не первый сезон. Такие модели впишутся в образ по любому случаю: на каждый день носи их с грубыми ботинками и кожаной курткой, а на выход подбирай к ним стильные ботильоны на высоком каблуке и массивные
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Классной базой на весну в гардеробе близнецов станут футболки и рубашки поло. В этом сезоне носи их не только со спортивной одеждой или джинсами, но и смело сочетай с юбками, сарафанами, строгими костюмами и платьями. Опытные модницы могут попробовать вписать поло даже в вечерний образ — получится дерзко, необычно и, главное, современно.
Рак (21 июня — 22 июля)
Романтичные раки точно полюбят платья и блузки с рюшами, воланами и пышными рукавами-фонариками. Легкие, струящиеся ткани, весенние принты и оттенки, а также максимально женственный крой — идеальная форму для стильного гардероба раков в этом сезоне. Чтобы добавить «перчинки» в образ, разбавляем его грубыми деталями — байкерские ботинки, казаки, массивные цепи, широкие пояса и сумки с жестким каркасом идеально впишутся в композицию.
Лев (23 июля — 22 августа)
Гордые и уверенные львы точно оценят тренд на кожаные вещи — это может быть как просто одна деталь в образе, так и целый тотал-лук. Не ограничивай себя классической черной расцветкой — не менее эффектно смотрятся наряды из кожи в кремовой, бежевой, бордовой и темно-зеленой гамме. Кожу можно смело носить в офис — чтобы образ получился достаточно сдержанным и не выходил за рамки дресс-кода, выбирай одежду лаконичного кроя без излишнего декора.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Девы остаются верны себе, а потому на весну им подойдет что-то роскошное, качественное и утонченное. Идеальным решением станет одежда в оттенке изумруд, к примеру, шерстяное пальто благородного зеленого цвета. Оно поможет даже самый просто образ сделать дороже и элегантнее. Носим его с костюмами и платьями, джинсами на каждый день и даже спортивными брюками. Не стоит ставить себя в рамки — смело примеряй новые сочетания, на которые не решалась раньше.
Весы (23 сентября — 22 октября)
Весна для весов — отличная возможность начать жизнь с чистого листа. Чтобы все пошло по плану, к вопросу нужно подойти серьезно, а потому и наряд стоит выбирать соответствующий. Классический костюм-тройка с жилеткой, которая стала чуть ли не главной вещью сезона, составит отличную основу для твоих луков. Носим вещи как комплектом, так и по отдельности. Обязательно примерь жилет на голое тело (можно с джинсами, можно с брюками) — такое сочетание станет одним из самых сексуальных весной-2020.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпионы устали носить на себе слои одежды — весной им хочется чего-то легкого, воздушного. Отличным решением станут платья из полупрозрачных материалов. С такими ты легко составишь роковой образ как на каждый день, так и для вечеринки. Сочетай их с грубыми ботинками ну шнуровке и объемным верхом (это может быть как традиционная косуха, так и стильная джинсовка оверсайз-кроя).
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Стрельцам не стоит мелочиться этой весной: смело выбирай юбку покороче, а декольте посмелее. Экстремально глубокие вырезы на пике модны в этом сезоне. Советуем обратить особое внимание на варианты V-образной формы — они идут абсолютно всем, к тому же делают фигуру визуально стройнее, а шею — длиннее и выразительнее. Это может быть как блузка или джемпер, так и стильное коктейльное платье для свидания или вечеринки. Присмотрели для тебя модель мини белого цвета с пышными рукавами — экстремальную длину и вырез здесь компенсирует лаконичный дизайн, благодаря чему наряд смотрится в меру чувственно и сдержанно.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Козерогам придутся по вкусу длинные широкие брюки, полностью закрывающие каблук — такие будут особенно актуальны в весеннем сезоне. Модель позволяет чувствовать себя свободно, при этом помогает подчеркнуть достоинства фигуры: правильный крой и струящийся материал зрительно стройнят и удлиняют ноги, а высокая посадка акцентируют талию. Брюки-палаццо сделают твой повседневный образ женственным и утонченным — идеальный вариант для весны.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Дерзкий, строгий, ярко-синий костюм — то, что нужно водолеям этой весной. Синий — это не только главный цвет года, но и «дружелюбный» оттенок, который уместен по любому поводу. Такой костюм ты сможешь легко надеть в офис или на деловую встречу, пойти в нем на свидание или вечеринку. Вещи из комплекта можно носить как вместе, так и по отдельности, комбинируя с другой одеждой. Яркая и стильная база для весенних образов.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Ярким и жизнерадостным рыбам стоит добавить красок в весенний образ. Звезды советуют сделать ставку на пастельную гамму: розовый, светло-голубой, лиловый, персиковый оттенки идеально впишутся в твой повседневный гардероб. Нам особенно пришлось по вкусу нежное пальто оверсайз-кроя, которое прекрасно дополнит как повседневный лук с джинсами или деловым костюмом, так и наряд на вечер.