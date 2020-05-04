Пн, 4.05.2020

ВИДЕО ⟩ После скандала Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии: он набрал уже миллион просмотров

ФОТО: Кадр из видео

В рамках проекта телеведущая пообщалась с экспертами и пообещала направить все вырученные средства в фонды по борьбе с домашним насилием, пишет TopNews.

Известная телеведущая Регина Тодоренко опубликовала разместила на своем YouTube-канале собственный фильм под названием «А что я сделала, чтобы помочь?», посвященный теме домашнего насилия. Все средства, вырученные от монетизации проекта, звезда пообещала направить в фонды борьбы с домашним насилием.

В рамках своей работы Тодоренко пообщалась с психологами, юристами и организаторами благотворительных фондов, занимающихся этой темой.

«Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи», –прокомментировала Регина свою работу.

«Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря», – добавила она.

На утро 4 мая 2020 опубликованный накануне фильм собрал более миллиона просмотров. Примечательно, что комментарии к видео оказались отключенными.

Напомним, что 23 апреля 2020 года на канале PeopleTalk TV появилось интервью Регины Тодоренко и ее мужа, певца Влада Топалова, в ходе которого звезда «Орла и Решки», в частности, назвала «психологически больными» женщин, говорящих о том, что их избивают мужья.

Заявления Тодоренко вызвали огромный резонанс, а журнал Glamour лишил ее титула «Женщина года», подчеркнув, что «любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо». Позднее Регина Тодоренко принесла извинения за свое высказывание, но в Сети развернулась бурная компания по ее травле. 

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