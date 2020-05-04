ВИДЕО ⟩ После скандала Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии: он набрал уже миллион просмотров

В рамках проекта телеведущая пообщалась с экспертами и пообещала направить все вырученные средства в фонды по борьбе с домашним насилием, пишет TopNews.
Известная телеведущая Регина Тодоренко опубликовала разместила на своем YouTube-канале собственный фильм под названием «А что я сделала, чтобы помочь?», посвященный теме домашнего насилия. Все средства, вырученные от монетизации проекта, звезда пообещала направить в фонды борьбы с домашним насилием.
В рамках своей работы Тодоренко пообщалась с психологами, юристами и организаторами благотворительных фондов, занимающихся этой темой.
«Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи», –прокомментировала Регина свою работу.
«Если вы посмотрите этот фильм, значит все было не зря», – добавила она.
На утро 4 мая 2020 опубликованный накануне фильм собрал более миллиона просмотров. Примечательно, что комментарии к видео оказались отключенными.
Заявления Тодоренко вызвали огромный резонанс, а журнал Glamour лишил ее титула «Женщина года», подчеркнув, что «любое насилие, в том числе буллинг, недопустимо». Позднее Регина Тодоренко принесла извинения за свое высказывание, но в Сети развернулась бурная компания по ее травле.