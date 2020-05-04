ТОП-10 предметов женского гардероба, которые девушки ненавидят

Бюстгальтер

Есть даже немало шуток на тему, что девушка становится счастливее стоит ей, придя домой, снять каблуки и лифчик. А если он к тому же еще неудачно подобран или же с пушап-эффектом, то радость от избавления оков будет двойная. К тому же, бюстгальтеры с пушапом вещь вредная и частое ношение может привести к не лучшим последствиям.

Трусики-стринги

Компанию неудобному бюстгальтеру составят и не самый комфортный вариант трусиков. Любая девушка променяет самую изящную кружевную модель на, так называемые, «бабушкины» трусы. А тоненькие ниточки стрингов реально вредят женскому организму, вызывая не только раздражения от трения, но и негативно влияя на микрофлору. Поэтому стоит их надевать только по особому случаю.

Босоножки на шпильках

Да, именно босоножки, туфли-лодочки еще как-то можно пережить. А вот врезающиеся в лодыжки ремешки могут свести модницу с ума. Не стоит выбирать модели с хитроумными плетениями — чем больше ремешков, тем больше мозолей и сдавливания ткани. Опухшие ножки будут обеспечены.

Ночные шелковые сорочки

Это только в красивых фильмах героини эффектно дефилируют в роскошных пеньюарах. В жизни вам каждая вторая девушка скажет, что милее и комфортнее обычной хлопчатобумажной пижамы нет. Или старой растянутой футболки любимого мужчины.

Колготки

Не зря же придумали специальный лосьон с эффектом колготок! Правда, только телесных, красить ноги ваксой еще никто не решился. На самом деле все эти побежавшие стрелки, стянутость в талии, пояс, врезающиеся в бока жутко раздражают.

Угги

Их ненавидят и мужчины, которые считают, что более уродливого модного предмета женского гардероба просто не существует. А еще в уггах девушках начинают слегка косолапить, что выглядит (особенно со спины, когда видно, как заваливаются стопы) очень комично.

Трикотажные платья

Те самые, которые шикарно смотрятся на идеально стройных моделях, а в обычной жизни подчеркивают все наеденные складочки. На самом деле все даже самые супер худышки-звезды хитрят — они надевают под платья утягивающее белье. Но это же такая мука и сплошное неудобство!

Водолазка

Особенно, если вы решили ее надеть уже после того, как сделать макияж и прическу! Можете с ними попрощаться — пока вы наконец-таки вытащите свою голову из этого трикотажной ловушки, половина косметики останется на вороте, а приглаженные волосы встанут дыбом от электризации.

Шапки

Причем любые и даже зимой. Конечно, шапка иногда играет маскировочную роль она прячем грязные волосы. А во всех других — сводит на нет все утренние старания по укладке волос.

Маленькая сумочка