Девять золотых правил макияжа, которые стоит знать каждой женщине старше 40 лет

Модные тренды приходят и уходят, а вот правила незыблемы. Если вы хотите в любом возрасте выглядеть сногсшибательно, важно просто запомнить основные правила макияжа и ни при каких условиях их не нарушать. Рассказываем про главное в макияже для женщин 40 лет и старше – соблюдайте их и оставайтесь самой красивой!

Никакой пудры

Пудра – это для очень молодой кожи. Даже в 30 лет ее стоит применять с осторожностью, а после 40, когда кожа теряет влагу и образуются морщинки, она и вовсе противопоказана. Пудра подчеркивает даже самые тонкие и незаметные морщинки, а еще – буквально «вытягивает» влагу из кожи. Отказать!

Подберите свой оттенок помады и храните ему верность

Можно менять мужчин, но вот наиболее подходящему оттенку помады лучше хранить верность и не изменять ему даже с самыми трендовыми и модными цветами. Определите тот, который лучше всего подходит к естественному тону вашей кожи – и он отблагодарит вас за верность.

Откажитесь от контурирования лица

Темные румяна под скулы должны визуально делать лицо более худым – но на деле чаще всего они создают эффект грязной, уставшей и тусклой кожи. Наносите румяна только на те места, на которых появляется естественная краска – когда вы счастливы и получаете удовольствие. А чтобы правильно подобрать оттенок, надавите пальцами на щеки – появившейся румянец будет самого правильного цвета.

Больше никаких «нижних» стрелок

Подводка, нанесенная на нижнее веко, часто визуально уменьшает глаза, а также «пускает» внешний уголок глаза, делая лицо старше и придавая вам утомленный вид. Если же вы категорически не готовы отказаться от нижней подводки, наносите ее только у внешнего уголка глаза и следите за тем, чтобы линия шла вверх, соединяясь с верхней стрелкой.

Следите за контуром губ

С возрастом естественная линия губ становится тоньше и незаметнее, из-за чего помада может размазываться. Чтобы этого избежать, рисуйте контур губ бесцветным карандашом для губ или карандашом того же оттенка, что и ваш естественный цвет губ.

Не злоупотребляйте консилером

Консилер и корректор – отличная штука и с возрастом становится просто необходим, но пользоваться им стоит с осторожностью. Слишком толстый слой, скорее всего, растрескается или потечет, тем самым привлекая ненужное внимание к проблемной области. Поэтому выбирайте средство с максимально легкой формулой, а наносите с помощью кисти, которая поможет равномерно распределить консилер.

Никаких блесток

Увы, это только для юной кожи, на которой нет ни одной морщинки. Блестки, осевшие в морщинах… Брррр, даже звучит ужасно!

Следите за бровями

Брови – это главный акцент в макияже взрослых женщин. С возрастом брови истончаются – в первую очередь из-за естественного выпадения волос, а тонкая линия бровей зрительно добавляет нам до 10 лет. Поэтому формируйте брови – они сделают ваше лицо красивым и молодым. И да, лучше отдавать предпочтение оттенкам коричневого – на один-два тона светлее вашего цвета волос.

Умеренность – вот главное правило