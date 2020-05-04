Рецепт домашних вафель на сливочном масле

Порой еда волшебным образом возвращает во времена и места, с которыми она у нас ассоциируется. Таким свойством обладают и старые добрые вафли, знакомые каждому еще с детства. Именно поэтому редакция «Так Просто!» предлагает тебе рецепт домашних вафель, которыми когда-то с любовью нас угощала бабушка
Вафли, приготовленные по этому простому рецепту, всегда получаются хрустящими и идеально сладкими. Доставай из дальнего шкафа вафельницу и угощай всех этим лакомством!
Ингредиенты
200 г сливочного масла
200 г сахара
3 яйца
80 г сметаны
2 ст. муки
0,5 ч. л. соды
Приготовление
Первым делом взбиваем яйца с сахаром.
Добавляем в массу размягченное масло, а затем муку и соду. Тщательно размешиваем до получения однородной смеси. Тесто для вафель готово!
Теперь приступаем к выпеканию. Разогреваем электровафельницу, зачастую для этого требуется не более 4–5 минут. Смазываем поверхности небольшим количеством масла.© Depositphotos
Выкладываем на нижнюю поверхность 2–3 ст. л. теста и закрываем вафельницу. Но будь осторожна, ведь в этот момент из нее выходит пар, потому лучше заранее надеть рукавицы для выпечки.
Обычно для приготовления вафельке нужно от 20–30 секунд до 1,5–3 минут. Всё зависит от настроек твоего устройства. Проверь готовность, просто заглянув внутрь вафельницы.
Если сладость приобрела золотистый цвет, можешь вынимать ее. Для этого просто аккуратно поддень вафлю лопаткой или ножом и перенеси на тарелку.
Вот так, буквально в несколько шагов, ты можешь приготовить вкусные, ароматные домашние вафли без маргарина и молока. Рекомендуется подавать их к столу с кремом или сгущенным молоком, хоть они и сами по себе хороши. Можешь поэкспериментировать с начинкой на свой вкус. Пользуйся этим рецептом и удивляй своих близких вкусненьким. Удачи!