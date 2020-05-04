Рецепт домашних вафель на сливочном масле

Вафли, приготовленные по этому простому рецепту, всегда получаются хрустящими и идеально сладкими. Доставай из дальнего шкафа вафельницу и угощай всех этим лакомством!

Ингредиенты

200 г сливочного масла

200 г сахара

3 яйца

80 г сметаны

2 ст. муки

0,5 ч. л. соды

Приготовление

Первым делом взбиваем яйца с сахаром.

Добавляем в массу размягченное масло, а затем муку и соду. Тщательно размешиваем до получения однородной смеси. Тесто для вафель готово!

Теперь приступаем к выпеканию. Разогреваем электровафельницу, зачастую для этого требуется не более 4–5 минут. Смазываем поверхности небольшим количеством масла.© Depositphotos

Выкладываем на нижнюю поверхность 2–3 ст. л. теста и закрываем вафельницу. Но будь осторожна, ведь в этот момент из нее выходит пар, потому лучше заранее надеть рукавицы для выпечки.

Обычно для приготовления вафельке нужно от 20–30 секунд до 1,5–3 минут. Всё зависит от настроек твоего устройства. Проверь готовность, просто заглянув внутрь вафельницы.

Если сладость приобрела золотистый цвет, можешь вынимать ее. Для этого просто аккуратно поддень вафлю лопаткой или ножом и перенеси на тарелку.