Вт, 5.05.2020

Как сделать домашний соус к шашлыку: три простых рецепта

Набор шашлыков. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Соус для шашлыка можно купить в магазине, а можно приготовить самостоятельно. Для этого вам понадобятся самые простые и доступные продукты, пишет Сегодня.

В этой подборке вы найдете лучшие рецепты соусов, которые можно сделать к шашлыку из свинины или курицы, а также к мясу, приготовленному на гриле.

Рецепт соуса к шашлыку из помидор

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

  • Помидор – 3 шт.
  • Большая красная луковица – 1/3 шт.
  • Чеснок – 1 зубок
  • Рубленая зелень (петрушка или укроп) – 2 ст. л.
  • Масло оливковое – 100 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Помыть помидоры, удалить зеленые плодоножки, нарезать на четвертинки, положить в блендер.
  2. Туда же добавить нарезанную зелень, выдавленный зубчик чеснока, лук и оливковое масло.
  3. Посолить, поперчить и взбить в однородную пюреобразную массу.

Белый соус к шашлыку из курицы

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

  • Огурец – 1 шт.
  • Натуральный йогурт – 125 мл
  • Сок 1/4 лимона
  • Несколько веточек мяты
  • Соль

Способ приготовления:

  1. Огурец по желанию почистить и нарезать мелкими кубиками или натереть на терке.
  2. Зелень помыть и порубить.
  3. Смешать йогурт с огурцом, мятой, солью и соком лимона.

Армянский соус к шашлыку

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

  • Кинза – 1 пучок
  • Помидоры в собственном соку – 300 г
  • Чеснок – 5 зубков
  • Лук сладкий – 1/2 шт.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Сахар, соль – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Удалить семена из перца чили, нарезать мякоть кубиками.
  2. Лук и чеснок почистить, произвольно нарезать.
  3. Зелень помыть и крупно нарубить.
  4. Сложить все ингредиенты для соуса в блендер и взбить.
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