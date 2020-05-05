Тренд этого лета: корсетный топ как незаменимая вещь в твоем гардеробе

Но многие долгое время многие относились к таким вещам с большой опаской. В этом сезоне стилисты предлагают расширить ряд предпочтений в одежде и буквально заново взглянуть на корсетный топ. Вместе с футболкой с подплечниками такой топ станет трендом этого лета и незаменимой вещью в твоем гардеробе.

Выбирай не слишком «передавливающие» корсетные топы, чтобы ты смогла спокойно дышать.

Корсет ФОТО: Pinterest

Самым стильным сочетанием с такими топами станет джинсовая куртка, кардиган или, к примеру, кожанка, чтобы создавался эффект многослойности.

Корсет ФОТО: Pinterest

Так что можешь больше не беспокоиться о прохладных вечерах. Носи трендовый этим летом корсетный топ в сочетании с джинсами, юбками, шортами или даже классическими брюками, чтобы выглядеть стильно и непринужденно.