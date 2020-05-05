TALLINN FASHION WEEK ⟩ 58-летняя скандалистка Ану Саагим затмила на Неделе моды в Эстонии всех!

Держи дистанцию! Носи маску! Мой руки! И ни в коем случае ни с кем не обнимайся! Коронавирус отступает именно потому, что большинство граждан страны - законопослушные и все вышеперечисленные предписания выполняют. Но по поводу всех так сказать нельзя. «Делаю всё, что хочу!» - сказала Ану Саагим. И в этот раз светская львица блеснула в роли модели на сцене Tallinn Fashion Week.
Ни один модный показ не обойдется без скандала, если на сцене Саагим. В этот раз она надела платье из денег от модельера Тима Блуза. Вся мировая экономика рухнула, но на модной сцене денег так много, что хватает на то, чтобы шить из них платья. Тем более, что это эстонские кроны.