TALLINN FASHION WEEK ⟩ 58-летняя скандалистка Ану Саагим затмила на Неделе моды в Эстонии всех!

Держи дистанцию! Носи маску! Мой руки! И ни в коем случае ни с кем не обнимайся! Коронавирус отступает именно потому, что большинство граждан страны - законопослушные и все вышеперечисленные предписания выполняют. Но по поводу всех так сказать нельзя. «Делаю всё, что хочу!» - сказала Ану Саагим. И в этот раз светская львица блеснула в роли модели на сцене Tallinn Fashion Week.