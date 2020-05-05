Бессилие врачей или злой рок: почему не стало солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо

Два года назад у солистки легендарной группы «Фристайл» случился инсульт, ставший причиной серьезных осложнений. Родные и коллеги звезды надеялись на чудо, но оно не произошло. 30 апреля Нины Кирсо умерла, не приходя в сознание.
1 июня 2018 года жизнь близких Нины Кирсо перевернулась с ног на голову. В этот злосчастный день у нее случился инсульт. А ведь ничто не предвещало беды: певица работала в полную силу, вела активный образ жизни, но, как известно, болезнь не щадит...
Упущенное время
«В том, что тогда произошло, трудно выделить какие-то стадии, мы ведь не врачи. Да, так получилось, что она была дома одна и как минимум четыре часа пролежала без помощи, а при инсульте, говорят, это критично. Тем не менее мы до последнего надеялись на чудо, даже поверили недобросовестным врачам из киевской клиники, обещавшим нам, что вот-вот все наладится, и Нина сможет выйти на сцену. Мы проводили благотворительные концерты с участием звезд украинской эстрады, платили этой клинике умопомрачительные деньги», — рассказал «СтарХиту» коллега Кирсо по группе и ее близкий друг Сергей Кузнецов.
Некоторое время Кирсо пролежала в одной из клиник Киева, после чего ее перевели в другое медучреждение. Оплачивать лечение артистки помогали ее коллеги по звездному цеху, среди которых были София Ротару, Олег Винник, Таисия Повалий, Андрей Данилко, участники группы «Лисапетный батальон» и многие другие.
«Поняв, что нас просто разводят, мы перевели Нину обратно в Полтаву, где местные врачи создали условия для лечения и вместе с нами надеялись на лучшее. К слову, Нине сделали операцию на голове — в результате скачка давления под 300 разорвался сосуд, отвечавший за важнейшие функции организма, и в мозг вылилось более 250 миллилитров крови. После этого Нина находилась в вегетативном состоянии — она дышала самостоятельно и даже иногда чуть приоткрывала глаз, но это был неосознанный взгляд... Внешне ничего не изменилось», — продолжил артист.
Надежда на чудо
Все время от Кирсо не отходили ее близкие. «С первых дней у Нины в палате постоянно звучали наши песни и наши голоса — считалось, что это поможет мозговым клеткам наработать новые нейронные связи вместо разрушенных и ввести в действие незадействованные клетки мозга взамен поврежденных», — отметил Сергей Вадимович.
Несмотря на все старания, чуда не произошло. Тогда перед музыкантами встал вопрос о поиске новой солистки «Фристайла». «В коллектив была приглашена Ната Недина, с которой мы случайно познакомились несколько лет назад во время гастролей в Одессе. Кстати, о судьбе... Именно Нина предложила своему мужу Анатолию Розанову, ездившему тогда вместе с группой «Дети Фристайла», заночевать в туристическом комплексе, где он впервые услышал певицу Нату Недину. И когда встал вопрос о поиске солистки, он вспомнил о ней», — признался Кузнецов.
Теплые воспоминания
Сергей Вадимович давно был знаком с Ниной. Артисты учились на одном курсе Полтавского инженерно-строительного института, правда, на разных потоках. В памяти Кузнецова певица навсегда останется активным и дружелюбным человеком. Того же мнения придерживается и Вадим Казаченко, который когда-то был частью «Фристайла». Новость о кончине артистки стала шоком для звезды и его супруги Ирины Аманти.
«У меня с Ниной связаны прекрасные моменты юности: первые совместные работы с группой «Фристайл», первые успехи. Нина была очень энергичным и целеустремленным человеком, прекрасной певицей и, как мне кажется, немного недооцененной. Но она никогда не унывала. Надеюсь, что последние годы работы она получала искреннее удовольствие от того, что было сделано. Хотел бы выразить свои соболезнования и сопереживания родным и близким Нины. Царствие ей небесное», — поделился Казаченко.
Прощание с Ниной
Вадим не смог присутствовать на похоронах Кирсо из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Казаченко попросту не имеет права въехать на территорию Украины (Нину похоронили в родной Полтаве, — прим. «СтарХита») из-за того, что находится в черном списке «Миротворца». Сергей Кузнецов подтвердил, что возможность попрощаться с Ниной была у единиц.
«Похороны действительно прошли практически в закрытом режиме — из-за карантина. У нас на Украине запрещено собираться более 10 человек даже на траурных мероприятиях. Может быть, потом как-нибудь, когда ограничения снимут, желающие смогут принести цветы на могилу и поклониться ей», — заключил музыкант.
«Фристайл» сегодня
«Я принимал участие в записи первых четырех альбомов, которые сделали «Фристайл» известным. Можно сказать, что все эти песни сделали переворот в стране, а солисты стали звездами. После 1991-го наши пути разошлись. Мы немного работали в 2003, 2005 году — ездили на совместные гастроли. Затем наши пути снова разошлись. Остались только воспоминания...» — рассказал он.
Группа все еще дает концерты. Правда, из-за ситуации с коронавирусом, артистам пришлось взять небольшую паузу.