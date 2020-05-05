Бессилие врачей или злой рок: почему не стало солистки группы «Фристайл» Нины Кирсо

1 июня 2018 года жизнь близких Нины Кирсо перевернулась с ног на голову. В этот злосчастный день у нее случился инсульт. А ведь ничто не предвещало беды: певица работала в полную силу, вела активный образ жизни, но, как известно, болезнь не щадит...

Упущенное время

«В том, что тогда произошло, трудно выделить какие-то стадии, мы ведь не врачи. Да, так получилось, что она была дома одна и как минимум четыре часа пролежала без помощи, а при инсульте, говорят, это критично. Тем не менее мы до последнего надеялись на чудо, даже поверили недобросовестным врачам из киевской клиники, обещавшим нам, что вот-вот все наладится, и Нина сможет выйти на сцену. Мы проводили благотворительные концерты с участием звезд украинской эстрады, платили этой клинике умопомрачительные деньги», — рассказал «СтарХиту» коллега Кирсо по группе и ее близкий друг Сергей Кузнецов.

Некоторое время Кирсо пролежала в одной из клиник Киева, после чего ее перевели в другое медучреждение. Оплачивать лечение артистки помогали ее коллеги по звездному цеху, среди которых были София Ротару, Олег Винник, Таисия Повалий, Андрей Данилко, участники группы «Лисапетный батальон» и многие другие.

«Поняв, что нас просто разводят, мы перевели Нину обратно в Полтаву, где местные врачи создали условия для лечения и вместе с нами надеялись на лучшее. К слову, Нине сделали операцию на голове — в результате скачка давления под 300 разорвался сосуд, отвечавший за важнейшие функции организма, и в мозг вылилось более 250 миллилитров крови. После этого Нина находилась в вегетативном состоянии — она дышала самостоятельно и даже иногда чуть приоткрывала глаз, но это был неосознанный взгляд... Внешне ничего не изменилось», — продолжил артист.

Надежда на чудо

Все время от Кирсо не отходили ее близкие. «С первых дней у Нины в палате постоянно звучали наши песни и наши голоса — считалось, что это поможет мозговым клеткам наработать новые нейронные связи вместо разрушенных и ввести в действие незадействованные клетки мозга взамен поврежденных», — отметил Сергей Вадимович.

Несмотря на все старания, чуда не произошло. Тогда перед музыкантами встал вопрос о поиске новой солистки «Фристайла». «В коллектив была приглашена Ната Недина, с которой мы случайно познакомились несколько лет назад во время гастролей в Одессе. Кстати, о судьбе... Именно Нина предложила своему мужу Анатолию Розанову, ездившему тогда вместе с группой «Дети Фристайла», заночевать в туристическом комплексе, где он впервые услышал певицу Нату Недину. И когда встал вопрос о поиске солистки, он вспомнил о ней», — признался Кузнецов.

Теплые воспоминания