Ученые определили неожиданную причину ожирения

Как сообщает MedikForum, ученые Университета Лаваля выяснили, что количество кальция, получаемого организмом, может иметь решающее значение, когда речь идет о массе тела – похудении или ожирении. Проведенное специалистами из Канады масштабное исследование выявило любопытную закономерность: оказалось, что женщины, испытывавшие дефицит данного микроэлемента, были склонны иметь избыток жировых отложений в теле.

Исследователи определили, что человеческий мозг чувствителен к уровню кальция: при недостатке минерала нейроны подают сигналы, побуждающий к потреблению большего количества пищи, для восполнения запасов важного микроэлемента. Таким образом, может расти вес, повышается концентрация холестерина в крови, увеличивается риск метаболических, сердечных нарушений.