Пять антитрендов, о которых стоит знать прямо сейчас

Меховая обувь

Будь то натуральный мех или искусственный, в дело вступает не «Гринпис», а полиция моды. Запомните раз и навсегда: никакого декора в виде меха этой весной и летом быть не должно. Оставьте ваши «хиты» для времен грядущих, иначе статус безвкусной леди вы приобретете неминуемо. На помощь придут лаконичные босоножки с тонкими бретелями, которые можно носить хоть в пир, хоть в мир.

Массивные заколки

Блестящие заколки огромных размеров появились на подиуме еще в 2018 году с подачи модного дома Simone Rocha. С тех пор весь мир буквально сходил по ним с ума, включая трендовый аксессуар в каждый образ. К осени-2019 тенденция стала терять свои позиции, а с наступлением весны-2020 мы и вовсе настоятельно советуем вам о ней забыть.

Кроссовки на платформе

Да, ugly shoes, ставшие популярными благодаря стараниям модного дома Balenciaga, все еще не сдают своих позиций, сезон за сезон появляясь на подумах, а затем и улицах в разных ипостасях. Правда, весной 2020 закиньте подальше те модели, которые дополнены массивной платформой. Такие в новом сезоне точно станут моветоном.

Skinny

Кто бы мог подумать, что такой глобальный тренд как skinny, когда-либо сдаст свои позиции и будет вытеснен другими модными тенденциями. Да, если у вас есть модели подобного силуэта, не торопитесь от них избавляться — носите в свое удовольствие, сочетая с объемными джемперами или белыми oversize-футболками. А вот покупать обновку лучше силуэта mоm's или бананы — в выборе вы точно не ошибетесь!

Аксессуары с бахромой