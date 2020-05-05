От каких бьюти-процедур стоит отказаться весной

— Наилучшим периодом для косметологических процедур считается осень-зима, так как именно в это время солнечная активность самая низкая. А вот с приходом весны активность ультрафиолета возрастает, а значит, процедуры, несовместимые с длительным пребыванием на солнце, должны быть отложены, — отмечает эксперт. — К ним относятся те процедуры, которые подразумевают снятие поверхностного слоя кожи, поскольку они требуют восстановительного периода, на протяжении которого кожа будет слишком уязвимой перед ультрафиолетовым излучением.

Одни из самых эффективных и популярных процедур, которые не стоит делать весной