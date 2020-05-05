От каких бьюти-процедур стоит отказаться весной

Российский врач-косметолог и дерматовенеролог Яна Вербицкая рассказала, какие процедуры лучше отложить до осени.
ля любой косметологической процедуры есть самый благоприятный период ее проведения. Так, некоторые лучше делать в холодное время года, а другие можно оставить на жаркие, солнечные дни. Но именно солнце является тем фактором, который несовместим с определенными процедурами для лица. О том, какие манипуляции лучше не делать весной и летом, читателям Wday.ru рассказала врач-косметолог Яна Вербицкая.
— Наилучшим периодом для косметологических процедур считается осень-зима, так как именно в это время солнечная активность самая низкая. А вот с приходом весны активность ультрафиолета возрастает, а значит, процедуры, несовместимые с длительным пребыванием на солнце, должны быть отложены, — отмечает эксперт. — К ним относятся те процедуры, которые подразумевают снятие поверхностного слоя кожи, поскольку они требуют восстановительного периода, на протяжении которого кожа будет слишком уязвимой перед ультрафиолетовым излучением.
Одни из самых эффективных и популярных процедур, которые не стоит делать весной
1. Фотоомоложение. После этой процедуры еще в течение месяца кожа восприимчива к ультрафиолету, поэтому пребывание на солнце может спровоцировать появление пигментации.
2. Лазерная шлифовка. Процедура предполагает фактическое снятие верхнего слоя кожи, которая становится беззащитной перед ультрафиолетом. В связи с этим может появиться выраженная пигментация, поэтому появления на солнце необходимо воздержаться на 1-1,5 месяца (а это немаленький срок).
3. Пилинги. Тут, как правило, мы говорим о срединных и глубоких пилингах с активным реабилитационным периодом. После них кожа становится очень уязвима для солнечных лучей, поэтому от них лучше отказаться. Однако помните, что в арсенале косметологов сейчас есть не менее эффективные всесезонные пилинги без реабилитации.
4. Удаление новообразований. При воздействии ультрафиолета на местах удаления может возникнуть стойкая гиперпигментация, от которой впоследствии будет очень трудно избавиться. Поэтому такую процедуру лучше делать зимой.
5. Отбеливание кожи. Это, пожалуй, самая агрессивная процедура, которая несовместима с ультрафиолетом. Во время ее курса с кожи удаляется верхний, ороговевший слой, после чего на лицо наносится отбеливающие средство. Если не воздержаться от появления на солнце после этой процедуры, то ожоги и гиперпигментация вам обеспечены. И даже если вы делаете эту процедуру осенью, то обязательно используйте солнцезащитные кремы с высоким SPF-фактором.