МОЛОДА И ПРЕКРАСНА ⟩ Восемь вечерних привычек, которые помогают сохранить молодость кожи

Молодость нельзя вернуть, но можно задержать – если, конечно, относиться к себе с должной заботой и вниманием и придерживаться только полезных и правильных привычек. И даже если днем вы защищаете свою кожу меньше, чем стоило бы, попробуйте наверстать упущенное вечером – ведь именно во сне клетки обновляются и борются со старением максимально активно, пишет «Домашний Очаг». Выработайте эти полезные вечерние привычки сегодня – чтобы, через 20 лет увидев в зеркале по-прежнему молодую и прекрасную женщину, сказать себе сегодняшней «спасибо!».

Всегда снимайте косметику перед сном

Перед тем как лечь спать, обязательно ударите остатки косметики, дневного защитного средства и кожного сала, которое вырабатывалось на протяжении дня. Если вы будете пренебрегать этим простым правилом, ваша кожа может стать тусклой, появятся прыщики и раздражение, а ресницы станут ломкими. Маленький лайфхак для тех, кто по-настоящему устает к вечеру: держите на прикроватной тумбочку упаковку очищающих салфеток – и вы сможете «умыться», не вылезая из постели.

Тщательно подбирайте антивозрастные средства

На сегодняшний день самым эффективным средством, защищающим кожу от внешнего воздействия, помогающим ей сохранять упругость, остается ретинол. Но у него есть один серьезный недостаток – этот производный витамина А может быть слишком агрессивен, вызывать раздражение и даже сушить вашу кожу, что, конечно, не пойдет ей на пользу. Что же делать? Косметологи советуют начинать антивозрастной уход с самых мягких средств с минимальным содержанием ретинола – чтобы постепенно «приучить» кожу к этому средству. И, конечно же, прекращать применение в случае появления любого, даже очень незначительного раздражения.

Как следует увлажняйте кожу

Увлажняющие кремы и лосьоны – это просто отлично, но тем, кто всерьез намерен сохранить молодость кожи на максимально долгий срок, косметологи советуют прибегнуть к более мощному средству. А именно – к увлажняющим маскам для сна. Для лучшего эффекта специалисты советуют использовать их, предварительно нанеся на лицо антивозрастной крем – так средство будет глубже проникать в кожу и лучше воздействовать.

Спите правильно

Даже поза, в которой вы спите, может влиять на состояние вашей кожи. Косметологи советуют научиться спать на спине, чтобы лицо минимально контактировало с подушкой. Ну, а если вы привыкли к другим позам, хотя бы постарайтесь менять их и спать на разном боку каждую ночь.

Позаботьтесь о воздухе

Если ваша кожа слишком сухая, возможно, все дело в том, что в воздухе в вашей спальне недостаточно влаги. Особенно актуальна эта проблема в осенне-зимний период, когда центральное отопление не только прогревает, но и высушивает воздух в наших квартирах. Можно купить увлажнитель воздуха и включать его перед сном, а можно просто поставить в спальне большие емкости с теплой водой – это простой способ может быть удивительно эффективным.

Ограничьте алкоголь

Если вы привыкли выпивать немного вина или других алкогольных напитков за ужином, то постарайтесь ограничиваться одним бокалом – алкоголь выводит влагу из нашего организма, обезвоживая его. Кроме того, алкоголь плохо влияет на наш сон – а именно полноценный ночной отдых помогает обновлению клеток кожи и защищает их от воздействия свободных радикалов.

…И соль

Чем меньше соли будет в вашем ужине, тем лучше: избыток натрия может привести к отекам и задержке излишней жидкости в клетках. Не надо так!

Не забывайте о руках