Занимаемся спортом по культовой программе Синди Кроуфорд 1992 года

Семейство Синди Кроуфорд явно не скучает на карантине. Дочь модели Кайя Гербер запустила книжный клуб, а сама Синди мотивирует подписчиков на занятия спортом.

Звезда поделилась записью своей культовой тренировки «Идеальное тело за 10 минут». Эта видеокассета вышла в 1992 году — и оказалась настоящим откровением для своего времени. В кадре красотка-модель в белом топе и ультракоротких шортах из денима выполняет нехитрые, но очень эффективные упражнения. Она начинает легкую разминку под песню Crazy Сила, а потом переходит к жестким выпадам, отжиманиям и скручиваниям.

Вся тренировка длится всего 10 минут и для ее выполнения не потребуется буквально ничего, кроме небольшого свободного пространства.