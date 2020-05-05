Психолог: чтобы мужчина и женщина были вместе, один должен быть слегка придурковатым

В графе «Отношения» Аня честно написала: «Постоянно выясняю» (фольклор).

Раскрою секрет счастливых отношений. Он предельно прост. И состоит в том, чтобы «женские желания совпадали с мужскими возможностями». Вот женщины и ищут свою половинку, которая должна «соответствовать». Мужчина должен соответствовать, но никак у него это не получается.

Нас так воспитывают тысячелетиями – мужчина должен. Это нелегкий груз. Это не плохо, не хорошо – это факт. Под гнетом ожиданий – со стороны женщины, семьи, социума – он надламывается. Беда наших времен в том, что у мужчины пропадает чувство тыла (наблюдаю такие истории ежедневно). Там, где столетиями для него было место поддержки, сейчас место битвы. Борьба за власть в семье -- как продолжение битвы социальной, где конкуренция и преодоление – естественное условие. А там, где есть власть, там нет любви -- это закон. Потому, ведя борьбу вместо организации тыла, многие женщины верят, что «мужики выродились», что не осталось «настоящих».

Еще один секрет. Менее очевидный. Ключик к счастливым отношениям не в возможностях, а в желаниях. Если совсем просто, то секрет в том, чтобы совсем ничего от него, мужчины, не ждать.

Ожидания мешают видеть реального человека, каков он есть. Женщина неосознанно сравнивает образ и реального человека. Реальный человек всегда проигрывает идеальному образу. Конечно, речь идет не о естественных ожиданиях, рождающихся в каждодневной жизни, а избыточных, завышенных.