Психолог: чтобы мужчина и женщина были вместе, один должен быть слегка придурковатым

Почему мужчинам и женщинам трудно друг с другом? Мнение известного российского психолога Дмитрия Лицова предлагает узнать zen.yandex.ru.
В графе «Отношения» Аня честно написала: «Постоянно выясняю» (фольклор).
Раскрою секрет счастливых отношений. Он предельно прост. И состоит в том, чтобы «женские желания совпадали с мужскими возможностями». Вот женщины и ищут свою половинку, которая должна «соответствовать». Мужчина должен соответствовать, но никак у него это не получается.
Нас так воспитывают тысячелетиями – мужчина должен. Это нелегкий груз. Это не плохо, не хорошо – это факт. Под гнетом ожиданий – со стороны женщины, семьи, социума – он надламывается. Беда наших времен в том, что у мужчины пропадает чувство тыла (наблюдаю такие истории ежедневно). Там, где столетиями для него было место поддержки, сейчас место битвы. Борьба за власть в семье -- как продолжение битвы социальной, где конкуренция и преодоление – естественное условие. А там, где есть власть, там нет любви -- это закон. Потому, ведя борьбу вместо организации тыла, многие женщины верят, что «мужики выродились», что не осталось «настоящих».
Еще один секрет. Менее очевидный. Ключик к счастливым отношениям не в возможностях, а в желаниях. Если совсем просто, то секрет в том, чтобы совсем ничего от него, мужчины, не ждать.
Ожидания мешают видеть реального человека, каков он есть. Женщина неосознанно сравнивает образ и реального человека. Реальный человек всегда проигрывает идеальному образу. Конечно, речь идет не о естественных ожиданиях, рождающихся в каждодневной жизни, а избыточных, завышенных.
Для того, чтобы М и Ж были вместе, как минимум один из них должен быть невменяемым. Пожалуй даже, что и слегка придурковатым. Иначе эту пропасть -- между желаниями Ж и возможностями М -- не преодолеть. Хорошо, если невменяемый – мужчина. Тогда он может спокойно переносить нереалистичные женские ожидания и не станет очень уж брать в голову претензии, когда эти ожидания не будут выполняться. Он просто спокойно будет делать то, что может, то, что реально. И будет верить, что этого достаточно, чтобы помочь своей женщине быть счастливой. Он не станет «прилагать усилия» и оставит эту радость женщине. Ведь она свято верит: чтобы отношения были счастливыми, нужно все время прилагать усилия.