Ирина Салтыкова раскрыла секрет неувядающей красоты в 54-й день рождения

Певица Ирина Салтыкова 5 мая празднует день рождения. Несмотря на то, что звезде исполняется 54 года, выглядит она очень молодо. При этом, как призналась именинница в интервью сайту TeleProgramma.pro, она не приемлет «уколы красоты» и другие модные способы поддерживать внешность в порядке.

По ее словам, ей очень повезло с генетикой. К тому же она всегда пребывает в хорошем настроении и не отказывает себе в маленьких удовольствиях — пока светские львицы сидят на диетах, Ирина есть все, что хочет. Зато и стареть готова естественным путем, чтобы не превратить лицо в каменную маску.

«Никогда. Я против таких уколов. Потому что это сразу видно, и лицо получается неестественным. Мне кажется, когда достойно человек стареет, то это не нужно никак скрывать, это выглядит симпатично и даже умилительно», — призналась певица.

При этом Салтыкова не является активным приверженцем спорта. По ее словам, она делает только простую гимнастику, да и то не регулярно. Видимо, в ее случае секрет красоты, не увядающей с годами, действительно в хорошей наследственности.