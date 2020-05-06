Четыре совета по уходу за жирной кожей

1. Не очищайте кожу слишком активно

Возможно, звучит подозрительно, поскольку обычно нам внушают, что «умывание» – наше все. Но в случае с жирной кожей, лишние старания ни к чему: они могут привести к нарушению защитного барьера и критическому дисбалансу. Больше того, слишком многоступенчатое очищение с помощью множества активных средств чревато тем, что кожа будет пересушена, а это только активизирует компенсаторные процессы и усиливает выработку кожного сала. Так что выбирайте максимально деликатные очищающие средства и не слишком интенсивно трите лицо.

2. Следите за тем, что вы едите

Не секрет, что картошка фри и другие продукты с высоким содержанием жира вызывают у нас чувство вины, а вот молочные продукты виноваты ничуть не меньше, потому что они способствуют вполне конкретным неприятностям – закупориванию пор. Происходит это потому, что «молочка» (даже если она самая, что ни наесть органическая), содержит натуральные гормоны. Кроме того, очищенные зерновые культуры (белый хлеб, рис) серьезный источник сахара, который сильно повышает ваш гликемический индекс.

3. Не забывайте про собственные гормоны

Иногда нужно просто принять ситуацию и понять, что сейчас период под названием «придется пожить с жирной кожей». Месячный гормональный цикл, который меняется каждую неделю, в один прекрасный момент просто увеличивает выработку кожного сала. Причём это касается всего – в том числе и кожи головы. Так, что если подобная проблема появляется только время о времени, не стоит паниковать. Достаточно пользоваться матирующими кремами и запастись матирующими салфетками для лица, рекомендует marieclaire.ru.

4. Косметические средства вам в помощь