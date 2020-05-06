Нижний, средний и верхний уровень духовки. Где что готовить?

Одно из них – духовой шкаф. В нем обычно бывает несколько различных полок, и многие из нас используют их как вздумается. Но существуют определенные правила относительно использования верхней, средней и нижней полок духовки.

Общие правила

Не только уровень духовки влияет на результат.

Но, конечно, с учетом типа и мощности духового шкафа мы выбираем верхнюю, среднюю или нижнюю полку. Большинство хозяек автоматически используют средний уровень, думая, что именно там можно приготовить любое блюдо.

Но очень важно понимать разницу между воздействием тепла, которое требуется, чтобы протушить, запечь овощи или приготовить пирог.

Как правило, к каждому устройству изначально прилагается инструкция, в которой есть рекомендации относительно использования. Но если она утеряна или нужной информации в ней нет, можно воспользоваться важнейшими правилами, которые знают опытные кулинары.

Одно из них – средний уровень совершенно справедливо считается универсальным. Чтобы равномерно пропечь пирог, можно выбрать его и не ошибиться. Но разницу между уровнями все равно знать нужно, мы же в духовке не только пироги печем.

На каком уровне духовки что готовить

Высота полки может отличаться даже во время приготовления одного и того же блюда.

Так, если мы готовим блюдо, которое нужно хорошо пропечь изнутри (это касается в первую очередь мяса и выпечки), то зачастую нужно в процессе перемещать противень с одного яруса на другой.

Вначале ставим посередине, чтобы хорошо пропечь внутри, далее уже почти готовое блюдо перемещаем выше. Так удастся получить желаемую корочку. А для хрустящего низа, наоборот, опускаем ниже.

Основное распределение нагрузки должно строиться таким образом:

Средний уровень. Он обеспечивает равномерное температурное воздействие сверху и снизу. Поэтому любое блюдо можно готовить на средней полке. Но, как правило, для равномерного запекания овощных блюд используется именно это место в духовке.

Нижний уровень. Основное воздействие идет на нижнюю часть блюда. Все, где нужен хорошо подсушенный низ, нужно ставить сюда. В первую очередь это открытые пироги и пицца. На нижнем уровне также стоит размещать блюда, требующие долгого тушения при низкой температуре.

Верхний уровень предназначен для заметного подрумянивания блюда сверху, в то время как нижняя его часть должна быть легкой и не пересушенной. Так готовятся жульен, омлет или запеканка.