Пять особенностей гардероба, говорящих о низкой самооценке

Сами по себе вещи — это просто вещи. Индикатором самооценки служит то, как мы к ним относимся, пишет wday.ru.
Самооценка — то, что мы думаем о себе, насколько ценим и принимаем свои достоинства и недостатки. Признаками заниженной самооценки является неуверенность в себе, тревожность, страх самовыражения. Стилист Элла Маковей предлагает посмотреть, как заниженная самооценка проявляется на примере нашего гардероба.
Дорого-богато
Считаете, что дорогие вещи — признак успешности? Вы видите человека в старом пальто. Что вы подумаете о нем? Он беден? Не спешите с выводами.
Лет 20 назад, когда я начинала работать с итальянскими фабрикантами, мне объяснили, что старое добротное пальто — отнюдь не показатель бедности. Наоборот, это признак того, что человек не «нувориш» со свалившимися внезапно на него деньгами. А еще 15-20 лет назад он мог позволить себе купить добротную вещь и ценит ее до сих пор.
У нас на постсоветском пространстве, напротив, преобладает стремление покупать чаще и носить новые вещи, желательно дорогие и брендовые. И это вполне объяснимо стремлением повысить свою самооценку. Много десятилетий дефицита людям внушали, что все равны, все мы — винтики одной машины. Выделяться, думать о материальных благах было предосудительно. Но ведь хотелось!
Таким образом, погоня за дорогой брендовой одеждой как раз свидетельствует о самооценке невысокой, о стремлении ее поднять с помощью вещей. В эту «болевую точку» бьет и рекламный лозунг: «Я этого достойна». Докажи всем и себе, что можешь купить чуть дороже, потратить чуть больше. Человек с заниженной самооценкой отождествляет себя со своими вещами: квартира в престижном районе, машина и, конечно, одежда, по которой встречают. В то же время человек с адекватной самооценкой понимает: он представляет интерес сам по себе в силу своей уникальности, навыков, образования и мастерства. А значит, не ставит знак равенства между своим «я» и лейблом на одежде.
Дешево и сердито
У нас в обществе принято считать, что экономят на себе только забитые жизнью домохозяйки. Дескать, все лучшее — детям, мужу, а потом уже и о себе вспомним. И отчасти это так. Если женщина выглядит как няня или домработница при муже и детях — это тревожный знак. Жалеть тратить деньги на себя (при условии, что деньги все же есть) — признак заниженной самооценки. Такие «хозяюшки» стараются заслужить любовь и уважение. Они надеются, что «заслуги перед семьей» оценят.
Но парадокс в том, что окружающие относятся к нам так же, как мы сами относимся к себе. Близкие люди соблюдают те границы, которые мы сами же и устанавливаем. Если на себя жаль времени или денег, то и от других следует ждать «экономии» не в вашу пользу. Нет возможности покупать дорогие качественные вещи? А можете ли вы неспешно прогуляться по дороге с работы? Принять ароматную ванну или сходить в бассейн, пока семья дома? Или ответ снова: «Нет возможности»? Вы сами разрешаете заботиться о себе? Никто не выдаст вам орден за то, что вы мерзнете в старых сапогах третью зиму. Тут буквально: своя рубашка ближе к телу.
Поэтому заботьтесь о себе, уделяйте внимание тому, как вы себя чувствуете и как выглядите. И самооценка обязательно пойдет в гору. Заметьте, мы не делаем акцент на каких-то тратах, например, на косметических и иных дорогостоящих ритуалах красоты.
Учитесь у француженок: их самооценка не зависит от наличия маникюра или туфель из последней коллекции. Самооценка — понятие нематериальное.
Неряшливость — признак низкой самооценки
Если человек относится к себе «на вы» — с уважением и достоинством, то он заботится о чистоте тела и одежды. Выйти из дома в мятой, испачканной или порванной одежде — проявление неуважения к себе. Поэтому не важно, сколько лет костюму, важнее, как давно вы сдавали его в чистку. Можно стоптать дорогие ботинки за сезон, а можно регулярно относить их в мастерскую, чтобы поменять набойки, поставить профилактику, обновить цвет. Уход за вещами — это также показатель заботы о себе. Поэтому любая небрежность — пренебрежительное отношение к себе. Помните, как много расскажут о человеке его обувь и одежда.
Зависимость от чужого мнения
Признаюсь, немалую ложку дегтя добавляют сегодня стилисты с экранов телевизоров и страниц глянца. «Так уже не носят!», «Снимите это немедленно!» — слышно из каждого утюга. Оставим за скобками этическую часть подобных оценок. Поговорим о том, как большинство из нас на это реагируют. Мы боимся показаться старомодными или смешными. Мы верим «экспертам» и боимся надеть телесные чулки с платьем-футляр. Нас постоянно преследует разочарование: ну вот, я ползарплаты потратила, а подруга сказала, что это уже не модно!
Все это говорит о том, что наша самооценка зависит от других. А это неправильно! У самооценки есть важная функция — защитная. Она обеспечивает относительную стабильность личности и ее независимость. Ведь если вы уверены в своем вкусе, в том, что платье вас украшает, а телесные колготки уместны, какая разница, кто и что скажет?
В эпоху Instagram миллионы «экспертов» обсуждают наряды звезд на красных ковровых дорожках или просто ради поднятия своего рейтинга «типируют» знаменитостей, выявляя оплошности. Вы можете представить, что Джей Ло или Леонардо Ди Каприо всерьез были бы озабочены тем, что о них пишут на своей страничке «стилисты всея Руси»? Доверяйте себе, прислушивайтесь к своим ощущениям. Не бойтесь!
Как со страниц журнала!
Буквальное повторение подиумного образа с модного дефиле, покупка вещей «как на витрине»… Именно так проявляется боязнь проявить свое «я». Как, впрочем, и навязанное сейчас стремление многих девушек «одеваться по типажу», слепо следовать правилам, покупать вещи по «списку», составленному «модным гуру». Креативность, смелость сочетать несочетаемое и одеваться не как все — удел сильных духом. Человек с адекватной самооценкой прежде всего опирается на свой вкус, опыт, анализирует свои потребности и только после совершает покупки. В последние годы мы говорим о том, что в тренде осознанность.
Перепроизводству товаров противопоставляем разумное потребление и отказ от спонтанных покупок. И это здорово. Это признак того, что самооценка большинства людей постепенно повышается и им легче противостоять соблазнам и манипуляциям.