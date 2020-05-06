Пять особенностей гардероба, говорящих о низкой самооценке

Считаете, что дорогие вещи — признак успешности? Вы видите человека в старом пальто. Что вы подумаете о нем? Он беден? Не спешите с выводами.

Лет 20 назад, когда я начинала работать с итальянскими фабрикантами, мне объяснили, что старое добротное пальто — отнюдь не показатель бедности. Наоборот, это признак того, что человек не «нувориш» со свалившимися внезапно на него деньгами. А еще 15-20 лет назад он мог позволить себе купить добротную вещь и ценит ее до сих пор.

У нас на постсоветском пространстве, напротив, преобладает стремление покупать чаще и носить новые вещи, желательно дорогие и брендовые. И это вполне объяснимо стремлением повысить свою самооценку. Много десятилетий дефицита людям внушали, что все равны, все мы — винтики одной машины. Выделяться, думать о материальных благах было предосудительно. Но ведь хотелось!

Таким образом, погоня за дорогой брендовой одеждой как раз свидетельствует о самооценке невысокой, о стремлении ее поднять с помощью вещей. В эту «болевую точку» бьет и рекламный лозунг: «Я этого достойна». Докажи всем и себе, что можешь купить чуть дороже, потратить чуть больше. Человек с заниженной самооценкой отождествляет себя со своими вещами: квартира в престижном районе, машина и, конечно, одежда, по которой встречают. В то же время человек с адекватной самооценкой понимает: он представляет интерес сам по себе в силу своей уникальности, навыков, образования и мастерства. А значит, не ставит знак равенства между своим «я» и лейблом на одежде.

Дешево и сердито