НАСТОЯЩАЯ ⟩ Можно смотреть вечно: фото счастливой Геттер Яани в белоснежном наряде

Не так давно эстонская певица Геттер Яани, имеющая русские корни, напугала фанатов: девушка удалила все фото со своей страницы в Instagram. Поговаривали всякое: и то, что Геттер решила завершить карьеру, и то, что в семье возникли сложности. Но, судя по тому конкенту, который Геттер публикует сейчас, все это лишь домыслы!
Не так давно вернувшаяся в социальные сети певица радует фанатов семейными снимками и анонсирует новую песню.
Несколько фотографий удостоились особого внимания. На одном из них певица запечатлена с членами своей семьи - супругом и дочерью, а на втором позирует одна. Лишь в самом низу снимка можно заметить дочь Геттер, которая, очевидно, ползет к матери.