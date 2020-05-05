НАСТОЯЩАЯ ⟩ Можно смотреть вечно: фото счастливой Геттер Яани в белоснежном наряде

Не так давно эстонская певица Геттер Яани, имеющая русские корни, напугала фанатов: девушка удалила все фото со своей страницы в Instagram. Поговаривали всякое: и то, что Геттер решила завершить карьеру, и то, что в семье возникли сложности. Но, судя по тому конкенту, который Геттер публикует сейчас, все это лишь домыслы!