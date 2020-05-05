Вт, 5.05.2020

НАСТОЯЩАЯ ⟩ Можно смотреть вечно: фото счастливой Геттер Яани в белоснежном наряде

Геттер Яани с дочерью

ФОТО: Kuvatõmmis muusikavideost

Не так давно эстонская певица Геттер Яани, имеющая русские корни, напугала фанатов: девушка удалила все фото со своей страницы в Instagram. Поговаривали всякое: и то, что Геттер решила завершить карьеру, и то, что в семье возникли сложности. Но, судя по тому конкенту, который Геттер публикует сейчас, все это лишь домыслы! 

Не так давно вернувшаяся в социальные сети певица радует фанатов семейными снимками и анонсирует новую песню. 

Несколько фотографий удостоились особого внимания. На одном из них певица запечатлена с членами своей семьи - супругом и дочерью, а на втором позирует одна. Лишь в самом низу снимка можно заметить дочь Геттер, которая, очевидно, ползет к матери. 

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