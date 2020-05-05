Вт, 5.05.2020

Милла Йовович поделилась трогательным селфи со своей четырехмесячной дочкой

Мила Йовович.

ФОТО: VINCENT KESSLER/REUTERS

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович поделилась трогательным снимком со своей дочерью Ошин Эллиот. На фотографии, опубликованной в Instagram, звездная мама запечатлела момент кормления грудью, пишет Сегодня.

Так благодарна за эти тихие моменты с моей радужной малышкой. Уход за ней – один из моих любимых моментов. Этот сладкий маленький кекс смотрит на меня своими проникновенными глазами, крошечными руками, своим невероятным ароматом, этими пушистыми волосами. Я очень дорожу этим периодом нашей жизни. Такой короткий всплеск в моей жизни, но он принесет самые сладкие воспоминания, когда я буду оглядываться назад,

– написала Милли Йовович в Instagram.

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Актриса также опубликовала русскую версию текста. По всей видимости она использовала переводчик, так как в предложениях можно найти забавные ошибки.

"Так благодарен за эти тихие моменты с моей радугой. Уход за ней – одни из моих любимых дней", – написала Милла.

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