Милла Йовович поделилась трогательным селфи со своей четырехмесячной дочкой

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович поделилась трогательным снимком со своей дочерью Ошин Эллиот. На фотографии, опубликованной в Instagram, звездная мама запечатлела момент кормления грудью, пишет Сегодня.
Так благодарна за эти тихие моменты с моей радужной малышкой. Уход за ней – один из моих любимых моментов. Этот сладкий маленький кекс смотрит на меня своими проникновенными глазами, крошечными руками, своим невероятным ароматом, этими пушистыми волосами. Я очень дорожу этим периодом нашей жизни. Такой короткий всплеск в моей жизни, но он принесет самые сладкие воспоминания, когда я буду оглядываться назад,
– написала Милли Йовович в Instagram.
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Актриса также опубликовала русскую версию текста. По всей видимости она использовала переводчик, так как в предложениях можно найти забавные ошибки.
"Так благодарен за эти тихие моменты с моей радугой. Уход за ней – одни из моих любимых дней", – написала Милла.