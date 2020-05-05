Вт, 5.05.2020

ИЗОЛЯЦИЯ НА ВЫДУМКИ ХИТРА ⟩ Модель с кустом на голове: эстонские дизайнеры предлагают выйти так на улицу?

Сегодня, 5 мая — первый день Таллиннской недели моды! И если вы до сих пор считаете это событие скучным, то вот вам опровержение!

В этом году Tallinn Fashion Week проходит без зрителей, можно сказать, в виртуальном формате. На показе коллекции Tallinn Design House, которую в целях безопасности представляла одна модель, особенно впечатляющим стал один из образов...

Практически каждый образ дополняло какое-то комнатное растение. Но вот представить его на голове модели было сложно... Хотя, дизайнеры, видимо, подумали о тех, у кого могут возникнуть проблемы с воображением! 

Смотри нашу галерею!

НАВЕРХ