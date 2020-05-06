Ср, 6.05.2020

ВИДЕО ⟩ 82-летняя Джейн Фонда возродила свои культовые тренировки в TikTok

Джейн Фонда

ФОТО: TALOS / Janet Gough / AFF-USA.COM / MEGA

82-летняя актриса осваивается в молодежной соцсети.

В 80-е годы прошлого века Джейн Фонду называли королевой аэробики. Тогда её книги и кассеты с упражнениями расходились миллионами экземпляров. Спустя почти сорок лет Джейн остается в столь же прекрасной форме и не думает бросать спорт, пишет TopNews. В TikTok Джейн Фонда показала свои будни под песню Долли Партон «9 to 5».

«Привет, TikTok! Меня зовут Джейн Фонда, я хочу повторить свой воркаут и предлагаю вам присоединиться ко мне. Я собираюсь победить этот кризис. Поднимаемся вверх и опускаемся, поднимаемся и опускаемся», - написала актриса и представила аудитории короткий комплекс упражнений.

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