ВИДЕО ⟩ 82-летняя Джейн Фонда возродила свои культовые тренировки в TikTok

В 80-е годы прошлого века Джейн Фонду называли королевой аэробики. Тогда её книги и кассеты с упражнениями расходились миллионами экземпляров. Спустя почти сорок лет Джейн остается в столь же прекрасной форме и не думает бросать спорт, пишет TopNews. В TikTok Джейн Фонда показала свои будни под песню Долли Партон «9 to 5».