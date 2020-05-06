ВИДЕО ⟩ 82-летняя Джейн Фонда возродила свои культовые тренировки в TikTok

82-летняя актриса осваивается в молодежной соцсети.
В 80-е годы прошлого века Джейн Фонду называли королевой аэробики. Тогда её книги и кассеты с упражнениями расходились миллионами экземпляров. Спустя почти сорок лет Джейн остается в столь же прекрасной форме и не думает бросать спорт, пишет TopNews. В TikTok Джейн Фонда показала свои будни под песню Долли Партон «9 to 5».
«Привет, TikTok! Меня зовут Джейн Фонда, я хочу повторить свой воркаут и предлагаю вам присоединиться ко мне. Я собираюсь победить этот кризис. Поднимаемся вверх и опускаемся, поднимаемся и опускаемся», - написала актриса и представила аудитории короткий комплекс упражнений.
Do you want to join @JaneFonda— Greenpeace USA (@greenpeaceusa) April 21, 2020
working 9—🔥
to stop the climate crisis?
Text: "JANE" to 877-877 pic.twitter.com/id1pSTSiK8