Хотите сбросить вес? Забудьте про диету!

Не так давно появилось интересное исследование, которое поможет некоторым людям в борьбе с лишним весом. Новый подход заключается в том, что теперь не нужно сидеть на диете постоянно, а можно чередовать двухнедельную диету с обычным режимом питания.

И самое главное, что эта схема работает лучше, чем та, когда вы упорно сокращаете количество калорий в течение нескольких месяцев.

Принцип действия такого механизма довольно прост. Когда вы начинаете сокращать количество потребляемой пищи, а проще говоря, голодать, вы попадаете в ловушку. Чтобы сбросить вес, вам приходится меньше есть, а когда вы меньше едите, реагирует ваше тело, усиливая аппетит и сжигая меньше калорий в периоды отдыха и сна. Это естественная реакция организма, когда он защищается, думая, что настали тяжелые времена. Тело оценивает количество потребляемой энергии и, соответственно, начинает их меньше расходовать, пытаясь сохранить нужный баланс.

Но это не означает, что вам не удасться похудеть никогда, просто нужно понять то, как работает ваш организм. Нажимая на паузу, вы отменяете защитную реакцию организма.

Исследование было проведено в Австралии, где группу людей попросили придерживаться различной схемы питания.

Первая группа сидела на диете и сокращала количество калорий на одну треть в течение 16 недель.

Участники второй группы делали то же самое в течение двух недель, затем 2 недели питались, как обычно, и после снова приступали к диете.

В итоге участники, делавшие перерыв в диете, потеряли на 50% больше веса, чем те, кто сокращал калории все время. По прошествии шести месяцев обе группы набрали вес, но люди из второй весили на 8 кг меньше.

Период отдыха

Что же произошло? Перерывы в диете способны обмануть наше тело, убеждая его, что вы вовсе не голодаете и нет необходимости экономить энергию и запасаться жиром.

Если вы хотите попробовать такую схему питания, прикиньте, сколько калорий вам нужно потреблять, чтобы поддерживать стабильную массу тела. Сократите это количество на 1/3 и придерживайтесь этой схемы питания 2 недели.

По прошествии 2 недель отдыхайте, доведя количество калорий до обычного уровня (только убавьте около 100 калорий, чтобы учесть потерянный вами вес).

И снова начинайте диету.

Важно учесть:

Делая перерывы в диете, не набрасывайтесь на еду. Просто питайтесь, как в обычное время.