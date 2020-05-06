Еще не время: стрижки и окрашивания, которые нас старят

Каждой женщине идут определенные прически и цвет волос. Но есть стрижки и окрашивания, которые визуально добавляют лет практически всем.
Какие именно, журналу «Домашнему Очагу» рассказывает профессиональный стилист Леонид Романов арт-директор российской секции Ассоциации высокой парикмахерской моды Франции и основатель бренда Leonid Romanov Hair .
1. Не делайте очень короткие стрижки с острыми, сильно профилированными, рваными формами. Возрастное лицо они не украсят, все недостатки будут бросаться в глаза.
2. Форма стрижки шариком с чрезмерными завитками и укладка с большим количеством лака для волос выглядят старомодно – как из прошлого века.
3. Слишком длинные волосы с мелким и частым мелированием холодных оттенков визуально добавят лет и седины.
4. «Квадратная» стрижка в виде шлема – тоже определенно не лучший вариант. Она похожа на застывшую форму.
5. Естественные растрепанные текстуры – вариант для юных дев, ваши волосы должны выглядеть аккуратными и ухоженными.
6. Плотная челка сделает ваше лицо квадратным и тяжелым. Хотя многие женщины считают, что с ее помощью скроют морщины на лбу, они заблуждаются.
7. Если у вас выраженная холка – не выбирайте скошенный боб с удлинением к лицу. Не стоит открывать эту часть шейно-воротниковой зоны.
8. Фиолетовые, розовые и медные оттенки, как правило, украшают молоденьких девушек, а на более зрелых часто выглядят нелепо и придают лицу желтоватый цвет.
9. Укладки типа пучок и ракушка идут далеко не всем, и могут выдать ваш возраст. Примерно такие укладки носили сотрудницы советских госучреждений.
10. Не красьте волосы в черный или очень темный цвет. Он перегружает лицо, делает его черты более резкими и подчеркивает все недостатки и возрастные изменения. Черный вообще редко кому подходит, если, конечно, это не ваш естественный цвет.