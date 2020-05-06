Еще не время: стрижки и окрашивания, которые нас старят

Какие именно, журналу «Домашнему Очагу» рассказывает профессиональный стилист Леонид Романов арт-директор российской секции Ассоциации высокой парикмахерской моды Франции и основатель бренда Leonid Romanov Hair .

1. Не делайте очень короткие стрижки с острыми, сильно профилированными, рваными формами. Возрастное лицо они не украсят, все недостатки будут бросаться в глаза.

2. Форма стрижки шариком с чрезмерными завитками и укладка с большим количеством лака для волос выглядят старомодно – как из прошлого века.

3. Слишком длинные волосы с мелким и частым мелированием холодных оттенков визуально добавят лет и седины.

4. «Квадратная» стрижка в виде шлема – тоже определенно не лучший вариант. Она похожа на застывшую форму.

5. Естественные растрепанные текстуры – вариант для юных дев, ваши волосы должны выглядеть аккуратными и ухоженными.

6. Плотная челка сделает ваше лицо квадратным и тяжелым. Хотя многие женщины считают, что с ее помощью скроют морщины на лбу, они заблуждаются.

7. Если у вас выраженная холка – не выбирайте скошенный боб с удлинением к лицу. Не стоит открывать эту часть шейно-воротниковой зоны.

8. Фиолетовые, розовые и медные оттенки, как правило, украшают молоденьких девушек, а на более зрелых часто выглядят нелепо и придают лицу желтоватый цвет.

9. Укладки типа пучок и ракушка идут далеко не всем, и могут выдать ваш возраст. Примерно такие укладки носили сотрудницы советских госучреждений.