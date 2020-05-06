ИДЕАЛЬНАЯ ШПАРГАЛКА ⟩ Цвета одежды, которыми можно сделать лицо более красивым и наоборот

Есть определенные закономерности, на которые опирается наш мозг, чтоб оценивать красоту человеческого лица. Безусловно, многих это возмущает, но тут все просто, можно или отрицать, или пользоваться и управлять.

Что же это за цветовые сигналы для восприятия?

Розовый холодный цвет лица воспринимается менее привлекательным, чем теплые золотистые оттенки кожи. Но слишком явный желтый цвет кожи - признак болезни. А все нездоровое воспринимается менее красивым.

Красные пятна и постакне могут стать главным акцентом на лице, что явно не украшает.

Серый оттенок лица ассоциируется с усталостью.

Зеленый подтон в коже ассоциируется с болезнью.

Синяки под глазами тоже портят внешний вид, как бы это не было грустным.

Какие цвета одежды или аксессуаров рядом с лицом могут перекликаться с этими нюансами?

Все советы носят исключительно рекомендательные характер, и достаточно одной примерки, чтоб понять, работает совет или нет. Но примерять лучше не в примерочных, а на дневном свете.

Сиреневый, лиловый и светлые (разбеленные) оттенки фиолетового

Может вытянуть желтый оттенок из кожи, если он в ней есть. Это может помочь отвлечь внимание от покраснений и розового поддтона. А вот в случае коричневой и желтой пигментации этого цвета лучше избегать.

Насыщенный фиолетовый

Работает почти так же как пункт выше, но еще может дать рефлекс на синяки. Почему-то именно с синяками под глазами присутствие более яркого цвета не делает синяки менее выраженными. Видимо, работает именно темнота цвета, а не его цветовая выраженность.

Салатовый и слишком яркие оттенки зеленого

Зеленый может так же подчеркнуть красную пигментацию. Но работает не на всех оттенках.

А вот рефлекс цвета от кислотно-зеленого не портит только самые безупречные оттенки загорелой кожи.

Темные и изумрудные оттенки зеленого - самые безопасные.

Серый

Серый цвет в одежде может скрыть серый подтон кожи. Но это должен быть светлый и чистый оттенок серого. Темные и грязные оттенки серого дают такой же рефлекс на лицо и мало кому идут.

Красный

Красный в одежде может скрыть совсем легкие покраснения. Увы, с обширными покраснениями это не работает.

А вот если в лице есть выраженный розовый подтон кожи, то красный сделает лицо бледным или серым. В данном случае нейтрализация работает, но невыгодно для внешности.

Розовый

Кислотно-розовый не лучшим образом оттеняет цвет кожи. А вот бледно-розовый делает кожу свежее, при условии, что она без выраженного серого тона. А оливковый оттенок кожи становится грязным рядом с бледно-розовым.

Желтый

Ярко-желтый может отвлечь внимание от желтого нездорового цвета и пигментации. Но он же может кинуть на лицо желтый рефлекс. Поэтому этот цвет стоит располагать как можно дальше от зеленого оттенка.

А вот оливковый подтон кожи яркий желтый может сделать грязным!

Бледно-желтый, хоть сам по себе и блеклый, обычно красиво оттеняет цвет кожи, только если он не синюшный.

Приглушенный голубой и синий

Идет почти все, что и сделало джинсу такой популярной.