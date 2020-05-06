Красим губы: четыре лайфхака для яркого цвета

Идеальный тон

Яркие губы требуют идеального тона лица, поэтому без тонального крема не обойтись. После очищения нанесите на кожу увлажняющий крем, дайте ему впитаться, а затем приступайте к нанесению тонального средства. Чтобы добиться естественного эффекта, наноcите крем влажной кистью или бьюти-блендером.

Увлажнить губы

Для того, чтобы макияж с яркой помадой получился стойким и выразительным, важно подготовить кожу губ. Нанесите на губы толстый слой бальзама и оставьте впитываться на 15–20 минут.

Сначала карандаш

Промокните излишки сухой салфеткой и приступайте к макияжу. Очертите контур карандашом и прокрасьте уголки губ. Если вы не любите яркий контур, используйте невидимый карандаш для макияжа губ, который будет препятствовать размазыванию и растеканию губной помады. Хотите, чтобы помада держалась максимально долго? Нанесите карандаш на всю поверхность губ, и только после этого используйте помаду, советует «Домашний Очаг».

Нанести дважды