Красим губы: четыре лайфхака для яркого цвета

Как правильно наносить красную или другую яркую помаду, чтобы она действительно смотрелась эффектно – и оставалась при этом стойкой.
Идеальный тон
Яркие губы требуют идеального тона лица, поэтому без тонального крема не обойтись. После очищения нанесите на кожу увлажняющий крем, дайте ему впитаться, а затем приступайте к нанесению тонального средства. Чтобы добиться естественного эффекта, наноcите крем влажной кистью или бьюти-блендером.
Увлажнить губы
Для того, чтобы макияж с яркой помадой получился стойким и выразительным, важно подготовить кожу губ. Нанесите на губы толстый слой бальзама и оставьте впитываться на 15–20 минут.
Сначала карандаш
Промокните излишки сухой салфеткой и приступайте к макияжу. Очертите контур карандашом и прокрасьте уголки губ. Если вы не любите яркий контур, используйте невидимый карандаш для макияжа губ, который будет препятствовать размазыванию и растеканию губной помады. Хотите, чтобы помада держалась максимально долго? Нанесите карандаш на всю поверхность губ, и только после этого используйте помаду, советует «Домашний Очаг».
Нанести дважды
Помаду наносите традиционным способом или с помощью специальной кисти. Снова промокните губы сухой салфеткой и нанесите помаду вторым слоем – так она продержится дольше, а цвет будет выглядеть более насыщенным.