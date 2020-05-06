Ср, 6.05.2020

Два разных человека: Адель после похудения похвасталась стройным телом

Певица Адель.

ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Культовая британская певица Адель продолжает удивлять результатами колоссального похудения. После болезненного развода артистка не на шутку взялась за свое здоровье и сбросила 45 килограммов, пишет Сегодня.

Поклонники даже перестали ее узнавать, ведь Адель действительно изменилась. 5 мая певице исполнилось 32 года и в честь праздника именинница порадовала подписчиков в Instagram новым фото.

На опубликованном снимке Адель красуется в черном мини-платье, демонстрируя шикарную фигуру. Певицу тяжело узнать и у многих поклонников не укладывается в голове, как можно было так похудеть!

Также Адель поблагодарила поклонников за их поздравления и выразила свое почтение медицинским работникам за их труд, пожелав всем оставаться "в безопасности и здравом рассудке в эти сумасшедшие времена". Это первое фото Адель, которым она поделилась в Instagram с Рождества прошлого года.

Спасибо за день рождения, любимые. Я надеюсь, что вы все в безопасности в это безумное время. Я хотел бы поблагодарить всех наших медицинских работников, которые защищают нас, рискуя своей жизнью! Вы действительно наши ангелы,

– написала Адель.

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