Ср, 6.05.2020

Картофель, фаршированный куриным филе

Картофель в духовке. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Ароматный эстрагон и горчица придают аромат и пикантность куриному филе.

Количество порций - 4

Время приготовления - 1 ч

Ингредиенты

Мясо курица (грудка без кожи) - 2 штуки

Картофель крупный - 4 штуки

Мука - 1 столовая ложка

Молоко - 250 мл

Масло сливочное - 1 чайная ложка

Горчица зернистая - 1 чайная ложка

Эстрагон - 1 стебель

Бэби-шпинат - 50 г

Способ приготовления

Отварите заранее куриные грудки, нарежьте кусочками. Нашинкуйте эстрагон и шпинат.

Разогрейте духовку до 220 градусов.

Картофель не чистите, вымойте, смажьте оливковым маслом, выложите на противень и запекайте в разогретой духовке 35–40 минут.

За 10 минут до готовности картофеля сделайте соус. В сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте муку и обжарьте, 1 минуту. Снимите с огня и влейте молоко, размешайте до однородной массы. Верните сковороду на огонь, доведите массу до кипения, постоянно помешивая. Кипятите соус в течение 3 минут, затем добавьте горчицу и нарезанные куриные грудки, перемешайте, готовьте 2–3 минуты. Добавьте шпинат и эстрагон. Приправьте по вкусу.

Выньте готовый картофель из духовки, разрежьте каждую картофелину вдоль, но не до конца. Полученные углубления заполните соусом.

Выложите на блюдо с зелеными овощами или салатом.

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