Картофель, фаршированный куриным филе

Ароматный эстрагон и горчица придают аромат и пикантность куриному филе.
Время приготовления - 1 ч
Ингредиенты
Мясо курица (грудка без кожи) - 2 штуки
Картофель крупный - 4 штуки
Мука - 1 столовая ложка
Молоко - 250 мл
Масло сливочное - 1 чайная ложка
Горчица зернистая - 1 чайная ложка
Эстрагон - 1 стебель
Бэби-шпинат - 50 г
Способ приготовления
Отварите заранее куриные грудки, нарежьте кусочками. Нашинкуйте эстрагон и шпинат.
Разогрейте духовку до 220 градусов.
Картофель не чистите, вымойте, смажьте оливковым маслом, выложите на противень и запекайте в разогретой духовке 35–40 минут.
За 10 минут до готовности картофеля сделайте соус. В сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте муку и обжарьте, 1 минуту. Снимите с огня и влейте молоко, размешайте до однородной массы. Верните сковороду на огонь, доведите массу до кипения, постоянно помешивая. Кипятите соус в течение 3 минут, затем добавьте горчицу и нарезанные куриные грудки, перемешайте, готовьте 2–3 минуты. Добавьте шпинат и эстрагон. Приправьте по вкусу.
Выньте готовый картофель из духовки, разрежьте каждую картофелину вдоль, но не до конца. Полученные углубления заполните соусом.
Выложите на блюдо с зелеными овощами или салатом.