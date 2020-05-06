Картофель, фаршированный куриным филе

За 10 минут до готовности картофеля сделайте соус. В сковороде разогрейте сливочное масло, добавьте муку и обжарьте, 1 минуту. Снимите с огня и влейте молоко, размешайте до однородной массы. Верните сковороду на огонь, доведите массу до кипения, постоянно помешивая. Кипятите соус в течение 3 минут, затем добавьте горчицу и нарезанные куриные грудки, перемешайте, готовьте 2–3 минуты. Добавьте шпинат и эстрагон. Приправьте по вкусу.