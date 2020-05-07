Что произойдет с организмом, если регулярно употреблять арахисовое масло

Риск сердечных заболеваний

В арахисе много мононенасыщенных жиров, что делает его полезным для сердца продуктом. В исследовании 2015 года было показано, что употребление 30 граммов арахисового масла в неделю помогает снижать риск смертности в целом и от сердечно-сосудистых заболеваний в частности.

Чувство насыщенности

Арахисовое масло – питательно и помогает дольше сохранять чувство насыщения. Тост из цельнозернового хлеба с арахисовым маслом, бананом и семечками на выбор может стать отличным перекусом даже для тех, кто сидит на диете.

Риск диабета